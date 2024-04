Arranca la era Miret en el Joventut: "Intentaré poner mi sello, tengo referentes con ADN Penya"

La era Dani Miret ya es una realidad en el Joventut de Badalona. El técnico ha sido presentado como nuevo entrenador del conjunto verdinegro hasta 2026, tras consumarse en los últimos días el despido de Carles Durán, poniendo así punto final a una etapa que arrancó en 2018, en uno de los momentos más críticos en la historia de la entidad.

Acompañado por su familia y por miembros del que será su staff, así como por representación de la plantilla (Pau Ribas, Guillem Vives, Pep Busquets, Andrés Feliz), el acto ha arrancado con una intervención del presidente, un Juanan Morales que ha querido dejar claro que el club arranca una nueva etapa y que se necesitaba un giro de guion para tratar de revertir la situación: "El equipo no estaba en dinámica positiva y no veíamos que eso fuese a cambiar. No queda mucho, pero aunque queden 6 jornadas, tenemos unos objetivos y queremos que el equipo recupere la ilusión de otras temporadas, y que por otros motivos, no se han podido conseguir. No creíamos estar en el camino para conseguirlo, sino al contrario", comentó.

"El entrenador ideal para liderar el proyecto"

El director deportivo, Jordi Martí, también ha arrancado su discurso agradeciendo a Durán toda la faena hecha, y tras presentar todo el curriculum de Miret, ha destacado su "liderazgo y trabajo incansable" como grandes señas para creer que "es el entrenador ideal para liderar el proyecto".

Dani Miret, en su presentación como nuevo entrenador de la Penya / EFE

Una llegada ilusionante

Por su parte, Dani Miret no ha escondido la ilusión que le supone convertirse en el primer entrenador del Joventut. Con su pertinente agradecimiento a su predecesor, el técnico de 38 años ha dejado claro cuáles deben ser los primeros pasos del equipo en esta recta final de temporada en la que el objetivo de entrar al playoff sigue muy vivo: "Intentaremos transmitir el máximo de ilusión, sacar el máximo del equipo. Intentaré poner mi sello a nivel de basket, tengo referentes con ADN Penya que me han ayudado mucho, pero los valores y las personas siempre son más importantes del basket. Es lo primero que quiero remarcar, estos valores de esfuerzo, de merecerse y trabajarse las cosas para luego conseguir lo que te propones", comentó, destacando también que no valen relajaciones en cualquier momento de lo que queda de curso, ya sea en un entrenamiento o en los partidos.

La primera toma de contacto con el grupo

"El primer mensaje a los jugadores es que hay que reaccionar. Este año han pasado muchas cosas. Hay que ser competitivos en cualquier cosa que hagamos, ya no en el que, sino en el cómo. Estos 6 partidos son muy importantes y esperamos una reacción. Los que estén dando un rendimiento por debajo, que algunos ya lo saben, que no sea porque no ponemos el máximo de gas. Tiene que ser visible", comentó un Miret que dijo que "pocas veces había soñado en conseguir algo así, ha superado cualquier expectativa".

Dani Miret, junto a Juanan Morales y Jordi Martí en la firma del contrato / Penya

La dificultad a la que se enfrentan

Miret es consciente que este nombramiento llega en un momento complicado para el equipo, en la décima posición en ACB, a dos triunfos de Baxi Manresa, octavo clasificado y que ocupa el último puesto de playoffs. "Es una mala situación tener que ser el relevo de alguien con quien tienes una relación estos años, pero el deporte profesional es de esta manera, y agradezco que el club, desde el primer momento. Lo han demostrado con hechos, la decisión es firme y detrás tiene un contenido sólido. En estos seis partidos que quedan hay que ser competitivos, sacar el máximo del equipo y conectar al máximo con el sello que queremos poner, mostrar lo que queremos que sea la Penya. Que ganando o perdiendo, la gente sienta orgullo de su equipo".

El objetivo hasta final de temporada

Por último, y tras reconocer que "la Penya de Rudy es la que más le ha hecho disfrutar como verdinegro", ha repasado las dificultades experimentadas esta temporada, pero también la reacción que espera de sus jugadores: "Todos los equipos tienen sus puntos fuertes y débiles: el equipo necesita seguir creyendo que tenemos que ganar el siguiente partido, sacar nuestro máximo rendimiento, con la máxima ambición y salir a dar nuestro 10 en cada partido que quede. Estamos representando a un club muy importante. Lo que ha pasado hasta ahora hay que utilizarlo para ser muy fuertes, pero centrarnos en que, lo que depende de nosotros, que la gente vea que en cada minuto de cada partido daremos lo mejor y seremos competitivos".