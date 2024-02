Chus Mateo: "La Copa ya es pasado, no cuenta para nada"

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, consideró antes de enfrentarse este jueves al Panathinaikos griego en la Euroliga que el título de campeón de la Copa del Rey conseguido antes del parón por los compromisos internacionales "ya es pasado" y "no cuenta para nada", al tiempo que afirmó que dirige a "un grupo de jugadores que no pierde el hambre nunca y no la va a perder".

"Siempre mantenemos el mismo discurso; que lo pasado, pasado está. La Copa del Rey está ahí, es nuestra, nadie nos la va a quitar. Pero ya es pasado, no cuenta para nada. Lo que sí cuenta es la posición en la tabla, y eso ha sido porque lo hemos ido trabajando poco a poco", señaló antes del éxito cosechado en Málaga.

El Real Madrid, vigente campeón, es además el líder de la competición, con 22 victorias en 26 partidos; mientras que el Panathinaikos es tercero, con 16 triunfos. El duelo, asimismo, de ganarlo el equipo madridista le daría ya acceso matemático a la diputa de las eliminatorias ('playoff') ya que el décimo clasificado, actualmente el Partizán, cuenta con 12 ganados, cuando faltan diez jornadas.

"Siempre tienen hambre"

"Tengo la suerte de dirigir un grupo de jugadores que no pierde el hambre nunca y no la va a perder. Estamos todos en esa línea de entender que la Copa del Rey es nuestra y ahora nos toca centrarnos en el siguiente objetivo. En eso estamos todos en la misma línea. Lo siguiente es certificar el 'playoff' de la Euroliga, seguir haciendo un buen trabajo en la Liga Endesa y hacer el camino para encontrarnos en disposición de tener cierta ventaja", añadió.

Mateo opina que la conquista de la Copa del Rey no da "tranquilidad", pero sí "satisfacción por el deber cumplido, alegría": "Creo que ha sido un título que hemos celebrado mucho y que teníamos muchísimas ganas de sacar porque en la edición anterior teníamos unas expectativas que no cumplimos. En esta hemos hecho un buen trabajo, un buen baloncesto en líneas generales".

"Hemos crecido durante el campeonato y la alegría es mucho mayo que la tranquilidad. Vivimos en un mundo donde la tranquilidad nos la ponemos o no nosotros mismos. Factores externos que te hagan pensar que tienes presión siempre los hay en el Real Madrid, pero nos la ponemos más nosotros por saber el escudo que representamos y la afición que tenemos detrás, a la que queremos agradar", agregó.

"Focalizados y concentrados"

En lo que respecta a las consecuencias de los duelos internacionales de selecciones, manifestó: "Lo más importante es mantener la concentración. Venimos cada uno de una semana muy distinta. Alguno ha estado con su selección, algunos han tenido viajes largos y otros no tanto; otros han estado descansando; otros trabajando sin competir... lo más importante es que estamos focalizados y concentrados".

"Ha habido algunos viajes largos, especialmente de los dos jugadores argentinos. Eso es algo que a lo mejor no pasa factura inmediatamente pero lo hará después. Tendremos que cuidar mucho las cargas de la gente. Ha habido otros que han jugado muy bien con sus selecciones y han tenido muchos minutos. Mientras unos han acumulado carga otros han dejado de hacerlo. Ahora hay que intentar poner a todos al mismo nivel y que descanse el que necesite descanso y se active el que necesite activación", declaró.

En relación con el choque ante el Panathinaikos, apuntó: "Tenemos que mantener esa concentración durante cuarenta minutos contra un equipo que cada vez juega mejor, que cada vez te lleva más al límite y que está jugando más como equipo. Su posición en la tabla delata esa mejoría. Tenemos que olvidarnos de lo que ha sido esta semana, la pasada en la que tuvimos el parón de la Copa y de las ventanas, y volver a centrarnos en lo que será la Euroliga, que es una competición que requiere toda nuestra atención mental y nuestra concentración".

El PAO, un equipo experimentado

"Son un equipo muy experimentado, con muchos grandes jugadores que pueden solucionar por sí mismos los partidos. Están creciendo, están empezando a jugar muy bien, el entrenador está intentando hacer un buen trabajo. Serán lo suficientemente competitivos para estar en 'playoffs' primero y para tener opciones de jugarlos", manifestó.

Jugar como local considera es un aliciente: "Trataremos de aunar las fuerzas en la misma dirección, estar mentalizados sabiendo la importancia del partido y lo mucho que nos da ganar delante de nuestra gente, que es una de las cosas que más nos motiva, volver a jugar delante de ellos. Eso nos ayuda a estar unidos y a querer darles una alegría más".

"Llevamos una buena racha en casa y queremos seguir manteniendo esa ilusión que tiene la gente de seguir viéndonos jugar como locales. Trato de hacer ver eso a los jugadores, de mentalizarles para que sepan que lo que ha habido hay que olvidarlo rápido para estar todos en la misma dirección", subrayó.

Una vicrtoria que garantiza el play-off

En caso de victoria, se clasificarían automáticamente para los 'playoffs': "Si lo hacemos bien mañana y somos capaces de vencer a un gran equipo, tendrá premio. Y si no seguiremos haciendo nuestro trabajo. Tratamos de mirar a corto plazo, solo nos centramos en el partido siguiente".

"Pero aun así sabemos que el camino se hace paso a paso y este es el primer paso que debemos dar en la dirección adecuada para conseguir el objetivo marcado a final de temporada. Nos da confianza la situación en la tabla pero no podemos confiarnos, hay que seguir trabajando y haciendo las cosas bien como equipo", dijo.

Por otro lado, hizo mención a un posible retorno del base Juan Núñez: "Lo conocemos de hace tiempo, es un grandísimo jugador. Pero nosotros estamos centramos en el Panathinaikos, tratamos de mantener al margen todo eso que pueda distraernos. Es un gran jugador y siempre será bienvenido a la que ha sido su casa, me encanta además que esté jugando al nivel que está jugando".

"Pero es absurdo por nuestra parte pensar en eso, tengo que pensar en el día a día, en el partido del Panathinaikos mañana. Intentamos siempre centrarnos en el trabajo de baloncesto y del partido siguiente, porque cualquier otra cosa nos hace más daño que beneficio", completó.