Todos los emparejamientos de la Copa ACB 2022-23

Conoce todos los partidos, emparejamientos, horarios y fechas de la Copa del Rey de baloncesto La Copa del Rey de baloncesto se disputará en Badalona desde el 16 hasta el 19 de febrero

Real Madrid se clasificó a la Copa del Rey de baloncesto como líder de la ACB, Barça, Baskonia y Lenovo Tenerife son cabezas de serie. Joventut de Badalona, que jugará en el Palau Olímpic, su pista; Unicaja, Gran Canaria y Valencia Basket también consiguieron la clasificación.

Así ha quedado el cuadro para la fase final de la Copa del Rey:

Real Madrid vs Valencia Basket inaugurarán la Copa en el Palau d'Esports de Badalona, y Barça vs Unicaja completará la jornada del jueves 16 de febrero. No podrá haber un Real Madrid-Barça en la final de la Copa del Rey, solo se podrán enfrentar en las semifinales.

🏀L'@unicajaCB, el rival del Barça en els quarts de final de la #CopaACB



👉Els de Saras debutaran el dijous 16 a la Copa i, en cas de vèncer, disputaran la semifinal contra el guanyador del Madrid - València pic.twitter.com/i8EjpaJ4Iv — Barça Basket (@FCBbasket) 23 de enero de 2023

En el segundo lado del cuadro habrá estos enfrentamientos, que se celebrarán el viernes 17:

Lenovo Tenerife vs Gran Canaria a las 18:30

Baskonia vs Joventut de Badalona, a las 21:30

🚨🚨 BASKONIA SERÀ EL NOSTRE RIVAL A QUARTS DE LA #COPAACB



🗓️ Divendres 17 de febrer#BadalonaÉsFutur pic.twitter.com/G9cBr6PfkF — Club Joventut Badalona (@Penya1930) 23 de enero de 2023

El jueves 16 de febrero se disputarán los dos primeros partidos de cuartos de final, mientras que el viernes 17 de febrero tendrán lugar el resto de duelos de cuartos.

El sábado 18 de febrero a las 18:30 y a las 21:30 será el turno de las semifinales, cuando podría haber un Clásico Barça-Real Madrid, que sería en el primer turno a las 18:30. El domingo 19 de febrero a las 19:00h será la gran final.