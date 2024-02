Dani Pérez: "Debemos jugar tan duros como nos dejen los árbitros y tener acierto en los momentos decisivos"

La vida le sonríe a Dani Pérez (L'Hospitalet de Llobregat, 1990) a nivel personal y profesional. Con su segunda paternidad recién estrenada, el base de BAXI Manresa está a pocas horas de participar en su segunda Copa del Rey, tras haberlo hecho en Granada hace dos años.

De su anterior participación, Pérez guarda un sabor amargo, cuando cayeron con contundencia por 107-70 ante el FC Barcelona. El sorteo de la edición de este año fue caprichoso, y de nuevo en cuartos de final, ambos equipos catalanes se vuelven a ver las caras, en un derbi con muchas cuentas pendientes tras el encuentro disputado el pasado domingo.

Enhorabuena por esa segunda paternidad de hace unos pocos días. ¿Cómo lo habéis vivido y como está la familia?

Bien, la verdad es que me pilló un poco a contrapié, porque fue justo en día de partido. Jugábamos a los 20:30h y mi mujer me dijo a las 16h que había roto aguas. Fuimos al hospital, y viendo como avanzaba todo, nos dijeron que iba para largo, y a mí me dijeron que fuese al partido y que cualquier cosa me llamaban e iba corriendo. Por suerte el niño nació a la mañana siguiente, y todo muy bien.

¿Cómo te encuentras y cómo llegas física y mentalmente a la Copa?

Tuve una pequeña lesión en el isquio hace ya tres meses, y hace un mes y medio que volví con el equipo. Ahora estoy en un buen momento, me encuentro bien, no tengo ningún tipo de molestia y estoy tranquilo, el niño ya ha salido, está todo bien, así que muy, muy bien.

El equipo vuelve a la Copa tal y como ya logró hace dos temporadas. ¿Era un objetivo que os habíais marcado a principio de temporada?

No, para nada. El objetivo del club es ser humilde y el primer objetivo es la salvación, llegar a esas 12 victorias virtuales que te dan la salvación. Obviamente, cuando va avanzando la temporada y ves que vas ganando partidos, que estás ahí luchando un poco con los de arriba, pues ya empiezas a plantearte las opciones. Hasta que quedaron dos o tres jornadas para acabar la primera vuelta no se habló de Copa en ningún momento, ni en el vestuario ni con el entrenador.

Dani Pérez atendió a SPORT antes de la disputa de la Copa del Rey de baloncesto / Javi Ferrándiz

Llegáis a esta Copa con 12 victorias en ACB. ¿El objetivo deportivo de cara a la segunda vuelta cambia?

El objetivo va a ser el mismo, el seguir jugando a buen nivel. Obviamente, el objetivo más importante de la temporada ya lo hemos conseguido, que es la salvación y la permanencia en la liga. Si podemos mirar de reojo para arriba y nos van acompañando los resultados, igual que en la Copa, iremos haciendo nuestras cábalas, pero a día de hoy todavía queda mucho y al final nos estamos codeando con equipos y presupuestos muy superiores a nosotros.

Fue un verano de bastantes movimientos en el equipo una temporada más. ¿Cómo intentas ayudar y guiar a los jugadores que se unen al equipo?

Ejerciendo el papel de jugador que conoce la liga, que lleva años en el club, el ayudarles, el explicarles también cómo le gusta trabajar a Pedro. He vivido cinco temporadas aquí, las cinco han sido con Pedro y creo que ya nos conocemos. Intento orientarles, explicarles cómo les gusta trabajar a los entrenadores, al cuerpo técnico y luego echándoles una mano en todo lo que puedo en la pista. Y bueno, fuera de la pista yo creo que el club es un club pequeñito, pero que pone todas las facilidades y en ese sentido es muy fácil para la gente venir aquí a trabajar.

¿Qué similitudes y diferencias hay entre este equipo y el de hace dos temporadas que también logró clasificarse para la Copa?

En cuanto a similitudes, yo creo que los resultados. Somos un equipo más generoso, quizás no hay tanto talento individual, solo hay que ver que muchos jugadores están jugando en Euroliga. La gente ha sabido encajar muy bien el rol, no hay egoísmos dentro del equipo y eso es un poco la clave del equipo, el trabajar. Si te toca jugar un día diez minutos, u otros juegas veinticinco, pero no mirar más allá del bien común, del bien del equipo y del resultado para el equipo.

¿Cómo es Pedro Martínez como entrenador y qué te pide para ayudar al equipo?

Es un entrenador muy exigente en el día a día, no solo ya en el día de partido. Te hace sacar lo mejor de ti, trabaja los detalles, no permite que te relajes en ningún momento. Yo creo que eso es lo que al final te hace mejorar el día a día, el nivel de exigencia. Para trabajar con él tienes que estar preparado para eso, para cada día estar al 100% y para no poder relajarte en ningún momento. Y a mí lo que me pide es plasmar su idea y ayudar a los nuevos, intentar involucrarlos en una forma de jugar, en una filosofía. En ese sentido me siento muy a gusto con Pedro y creo que le puedo echar una mano en todo eso.

¿Qué destacarías de él en el lado humano?

Es una persona muy cercana y puedes hablar de cualquier cosa con él. Como entrenador a veces impone un poco de respeto, porque es serio, tiene un porte bastante serio. Pero luego es muy cercano, se preocupa por la situación familiar personal de cada jugador y puedes hablar con él de cualquier cosa.

Os habéis enfrentado ya dos veces al Barça en ACB esta temporada. ¿En qué aspectos se le puede hacer daño para tratar de ganarlos?

Creo que no habrá mucha sorpresa. En los dos partidos, hemos ido a jugar nuestro baloncesto, el que llevamos practicando toda la temporada, y creo que tiene que ser una de las claves. Ellos, está claro que en calidad, en talento, en físico nos superan. Tenemos que ir a hacer un poco nuestro basket, nuestro jugar a ritmo alto, intentar castigarles un poco en los pocos puntos débiles que pueden tener y luego detrás morder, jugar tan duros como nos dejen los árbitros y tener un acierto en los momentos decisivos, que es lo que en el primer partido nos permitió ganar, ese acierto en los momentos puntuales. Creo que hace tres días aquí nos faltó quizás eso, el no fallar cosas que eran fáciles a priori y que al final no nos permitieron competir.

Dani Pérez atendió al SPORT a pocas horas de viajar a Málaga para disputar la Copa del Rey / Javi Ferrándiz

¿Qué diferencias encuentras entre el Barça de Sarunas Jasikevicius y el de Roger Grimau?

Bueno, yo creo que quizás todavía es un poco pronto para valorar o para poner nota al equipo de Roger. En la etapa de Jasikevicius era un equipo que mordía en defensa, quizás eran un poco más agresivos, pero luego en ataque también eran un poco más rígidos, quizás no tenían tanta libertad. Yo creo que con Roger, los jugadores se sienten un poco más cómodos, con un poco más de libertad y tiene sus cosas positivas y negativas, eso va un poco dependiendo del jugador. De momento todavía optan a ganar los títulos más importantes y veremos cómo les va.

¿Con qué objetivo y ambición personal viajas a Málaga a disputar esta Copa?

El objetivo al final es disfrutar y quitarme un poco la espinita de Granada, que yo creo que no hicimos un buen partido. Para el equipo que éramos y la temporada que hicimos, el partido de la Copa no fue justo con nosotros. Simplemente eso, esperar que el equipo haga un buen partido, que podamos competir y disfrutar del ambiente y de la competición.