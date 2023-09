Willy Hernangómez: "Veo al Real Madrid como un rival"

Durante su presentación oficial como nuevo jugador del Barça, el pivote se refirió a su exequipo, contra quien juega este sábado en semifinales de la Supercopa Endesa Willy se dejará "la piel por este club en cada momento, partido y campeonato"

El pívot Willy Hernangómez aseguró este jueves durante su presentación oficial como nuevo jugador del Barça que ve al Real Madrid, el equipo en el que se formó y al que se medirá este sábado por primera vez como azulgrana en la semifinal de la Supercopa Endesa, "como un rival".

"Veo al Real Madrid como un rival. Mi mentalidad ha sido siempre la de salir a ganar cada partido. Me voy a dejar la piel por este club en cada momento, partido y campeonato", expresó el internacional español desde el Auditori 1899, ubicado en las inmediaciones del Spotify Camp Nou.

Hernangómez, que llegó procedente de la NBA como agente libre y firmó un contrato hasta 2026, agradeció el recibimiento que ha tenido por parte de la ciudad: "Sabía que venía a un grandísimo club, pero estoy todavía mejor, muy a gusto y adaptado".

"Estoy muy contento del recibimiento de la gente de Barcelona. Noto la ilusión por la calle, eso me llena de energía y motivación para hacer una gran temporada", añadió.

El pívot también destacó la confianza recibida por parte de la dirección deportiva del Barça: "Desde el día uno me han demostrado cariño y me han ofrecido una oportunidad en esta nueva era. No tenía dudas. Buscaba un sitio para ser feliz, jugar al deporte que amo y se ha juntado todo. Estoy al 100% con el equipo y la ciudad".

"Soy un jugador más maduro (que el que se marchó a la NBA), que lo da todo en la pista. Un jugador físico, que pone buenos bloqueos, al que le gusta zafarse y pegarse en el poste bajo. Intentaré disfrutar de esta oportunidad de competir por títulos", comentó el internacional español en referencia a sus virtudes.

Su hermano en la mirilla

Asimismo, Hernangómez confesó que tiene "marcado en el calendario" el partido que le enfrentará a su hermano Juancho, ahora en el Panathinaikos griego, y aseguró que será un duelo "especial", ya que su familia vendrá a verlo a Barcelona. "Espero que les machaquemos", bromeó.

Sin embargo, evitó entrar en detalles sobre las opciones que tuvo Juancho de fichar este verano por el Barça: "Para mi sería un sueño jugar con mi hermano por lo que disfruto luchando por títulos con él, pero su situación la lleva él y la mía es distinta. Yo he tomado la mejor decisión para mi. Le deseo suerte, pero cuando juegue contra el Barça no habrá familia ni amistad".