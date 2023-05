Saras: "Hay que centrarse en el Valencia e ir a por todas"

El míster destacó que el duelo del lunes ante el Valencia "es muy importante en una serie al mejor de tres partidos" "Obviamente estamos tocados por la Final Four, pero afrontamos los play-off con motivación", indicó Àlex Abrines

Con la seguridad de haber ganado sus 17 encuentros como local en la fase regular de la Liga Endesa y con ventaja de pista en todas las eliminatorias por el título, el Barça inicia este lunes a las 21.00 horas en el Palau los cuartos de final frente al Valencia Basket en una serie al mejor de tres partidos.

Sarunas Jasikevicius confía en el que equipo sepa olvidar la decepción de la Final a Cuatro de la Euroliga para poner los cinco sentidos en el último objetivo de la temporada. "Hay que centrarse en el Valencia y lo que pasó, ya pasó. Hemos hecho muy buena temporada regular y ahora los cuartos son al mejor de tres partidos. Por tanto, el primero es muy importante. El factor pista puede ser clave. Es importante jugar en casa y el Palau nos ayudará, pero ahí abajo se juega cinco contra cinco y lo tendremos que hacer nosotros", comentó el lituano.

"Hemos tenido algunos días para descansar y para preparar el play-off. Yo creo que vamos a estar preparados, eso seguro. Sabemos de la dificultad que tiene el rival. Ahora empieza la pelea por el último título de la temporada, tenemos que estar todos a la altura e ir a por todas", destacó un ambicioso Saras.

En cuanto al rival de este lunes, el entrenador azulgrana destacó las múltiples alternativas que les permite su plantilla. "Yo creo que el Valencia ha hecho una buena temporada en la Euroliga. Es un equipazo, ha ganado a los fuertes de Europa (84-83 al Barça en La Fonteta sin ir más lejos) y tiene muchísimas variables, situaciones diferentes con grandes y con pequeños. Tendremos que saber ajustar, cambiar las defensas y saber cómo queremos atacar", añadió.

Abrines está realizando un excelente final de curso | DAVID RAMÍREZ

Uno de los pocos que se salvó y con mayúsculas de la Final Four fue Àlex Abrines, quien atraviesa un momento muy dulce de juego y de puntería. "Afrontamos los play-off con motivación. Obviamente estamos tocados por lo que pasó en la Euroliga, pero tenemos que levantarnos y el título de liga es muy importante para nosotros. El Palau es muy importante. Gracias a la afición hemos hecho 17 de 17 en la fase regular en casa. Solo tenemos que seguir así y seremos campeones. Que vengan, que nos animen y que entre todos podamos levantar este título", manifestó el balear.

"El Valencia siempre nos ha dado problemas con Dubljevic en la posición de cinco, porque abre mucho el campo. Sabemos que no han tenido la mejor temporada, pero es el Valencia y será una serie muy disputada. En los cuartos de final al mejor de tres partidos es muy importante ganar el primero, porque en caso contrario tendríamos que ganar allí. No hay margen de error, así que tenemos que salir a por todas y empezar ganando", añadió el ex de Oklahoma City Thunder.