Kyle Guy golpea al Baskonia tras un recital de puntos

El escolta norte americano se fue hasta los 36 puntos para finiquitar el primer partido El Joventut arranca el primer punto de la eliminatoria

Un letal Kyle Guy, con 36 puntos y nueve triples, guió al Joventut para dar el primer golpe al Cazoo Baskonia, 91-99, en el primer partido de la serie de cuartos de final que se disputó en el Fernando Buesa Arena y en el que los catalanes arrebataron el factor cancha a los locales.

FICHA TÉCNICA Play-Off Liga Endesa BAS 91 ________________ 99 JOV ALINEACIONES Cazoo Baskonia Howard (28), Thompson (12), Enoch, Costello (6) y giedraitis (13) - quinteto inicial -, Raieste, Sedekerskis (14), marinkovic (11), Diez, Kotsar (2), Hommes (5) y Kurucs. Joventut Guy (36), Brodziansky (21), Vives, Parra (15), Tomic (6) - quinteto inicial -, Kraag, Busquets, Rodriguez, Ellenson (6), ventura, Feliz (13), Birgander (2). Árbitros Antonio Conde, Martin Caballero y Francisco Araña. Eliminaron por faltas personales a los visitantes Krag y Vives Incidencias Primer partido de cuartos de final de la Liga Endesa disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 8.648 espectadores

Los de Carles Durán dominaron de principio a fin un encuentro en el que el los vascos no terminaron de aparecer. El escolta Kyle Guy fue el mejor con 36 puntos, que junto a Brodziansky (21 puntos) lideraron a la Penya en un partido casi perfecto, marcado por un gran primer cuarto. Aunque el Baskonia comenzó ganando con un triple de Howard, enseguida comenzó el show de Guy que llegó hasta los nueve triples para poner a su equipo por delante en el marcador, algo que ya permanecería así hasta el final del encuentro.

El Baskonia intentó reaccionar en diferentes ocasiones, pero nunca terminó de estar acertado para darle la vuelta al marcador. En el equipo de Joan Peñarroya tan solo destacó Markus Howard con 28 puntos.

El encuentro comenzó con tres triples, por un lado, el anotador azulgrana estrenó el marcador para los locales, mientras que Guy y Joel Parra pusieron las primeras ventajas para los catalanes. Después de cinco minutos de juego, Joel Parra llevaba ya 7 puntos y puso a su equipo con una ventaja de 10 puntos (5 - 15).

El capitán del conjunto azulgrana estaba siendo el mejor de los suyos y al terminar el primer cuarto se fue con 7 puntos. Sin embargo, en el Joventut apareció Kyle Guy con 11 para poner la máxima en el marcador hasta el momento (16 - 28).

Los segundos diez minutos comenzaron como terminaron los primeros, con otro triple de Guy. A partir de aquí se inició un concurso desde la línea de 6,75 entre los dos equipos, con cinco consecutivos, tres para los vitorianos (Howard y Hommes) y dos para los catalanes (Guy).

En los últimos minutos antes de llegar al descanso, el encuentro se atascó en ataque y las defensas de ambos conjuntos dieron un paso al frente. El partido llegó al intermedio con un 39-48 y con la sensación de que el Joventut dominaba completamente, en especial, gracias a los 22 puntos del omnipresente Guy.

El paso por los vestuarios no cambió la dinámica del encuentro y el equipo de Carles Durán continuó anotando con facilidad, mientras que el Baskonia respondía a duras penas. Los triples de Parra y Guy no cesaron y Joan Peñarroya no encontraba la llave para frenar a los catalanes.

El último cuarto comenzó con un Joventut que continuaba ganando con una ventaja cómoda de 12 puntos, gracias a sus 12 triples y a Kyle Guy que llevaba 8 en su casillero particular.

Los azulgranas lo intentaron hasta el final, pero el Joventut aguantó bien la última acometida azulgrana para terminar ganando el encuentro de forma cómoda. El martes en Badalona tendrán la primera oportunidad para, en caso de victoria, lograr su billete para semifinales.