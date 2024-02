Así está la posible renovación de Jabari Parker con el Barça

El pasado 7 de agosto, el Barça hizo saltar la banca anunciando la incorporación de Jabari Parker, flamante número dos del draft de la NBA en 2014, y que, nueve años después, hacía las maletas rumbo a Europa para recuperar una pasión por el baloncesto que prácticamente se había evaporado tras sufrir dos graves lesiones de rodilla que habían frenado la progresión de uno de los grandes elegidos, al que 'Sports Illustrated' había elegido como el mejor jugador de instituto tras la irrupción de LeBron James.

Hasta el pasado verano, la historia de Jabari en la élite iba de altas expectativas no cumplidas, de ilusiones que se lastraron por duros reveses en lo físico, y de darle una última oportunidad al baloncesto profesional tras una temporada 22/23 en la que estuvo inactivo, entrenándose en solitario en Hawái.

Es complicado meterse en la cabeza de Juan Carlos Navarro para saber como se le ocurrió el nombre de Jabari Parker. De aquella llamada para que cogiera el primer vuelo desde Chicago para venir a entrenar a Barcelona. Pero no hay ninguna duda de que el fichaje del ala-pívot estadounidense, es uno de los grandes movimientos llevado a cabo por el General Manager de la sección desde que asumió el cargo, y del que podrá lucir orgulloso durante su gestión.

Jabari Parker, en una entrevista con SPORT / Javi Ferrándiz

Capaz de hacer olvidar por momentos a Mirotic

La adaptación al baloncesto europeo por parte de Jabari Parker ha sido prácticamente inmejorable. La incógnita y las dudas sobre su estado físico han quedado tapadas por un rendimiento más que notable, que en muchos momentos del curso ha rozado la excelencia, y que por momentos, ha hecho olvidar a la gran estrella del equipo los últimos años, como era Nikola Mirotic. No era tarea sencilla.

Sus números esta temporada

Parker llega a la segunda parte de la temporada promediando 10,8 puntos en ACB, con un acierto desde el triple algo superior al 40%, y con 10,4 tantos y 4,4 rebotes en Euroliga. Además, en la pasada Copa del Rey, Jabari aportó 14,3 puntos y 4,3 capturas en los tres partidos. Si el Barça hubiese levantado el título, el '20' azulgrana se hubiese hecho con el 'MVP' de la competición.

Jabari Parker, firmando un mate ante la Virtus / Dani Barbeito

Así están las negociaciones para la renovación de Jabari

Ante toda esta alegría, y sobre todo, la satisfacción global que existe con el rendimiento de Jabari Parker, la gran mayoría de la afición ha empezado a soñar con una posible continuidad, algo que parecía una utopía hace unas semanas, pero que se ha ido 'calentando' en los últimos días, y que, siempre desde la cautela, va ganando enteros. Según ha podido saber SPORT, tanto club como jugador tienen buena sintonía y hay predisposición, por ambas partes, para que Jabari siga en Barcelona. El Barça ha hecho una declaración de intenciones, tanto al jugador como a sus representantes, de que están interesados en la renovación de Parker.

Las pocas ganas de Jabari para regresar a la NBA

Ahora bien, por el momento, no se están llevando a cabo negociaciones para hablar sobre las condiciones de un nuevo contrato y la duración del mismo. El club azulgrana va paso a paso, y es consciente del papel que jugará la NBA. Sorprendentemente, a día de hoy, Jabari no está con excesivas ganas de regresar a la mejor liga de baloncesto del planeta. No hay que olvidar que, tras salir de los Milwaukee Bucks en 2018, Parker jugó en cinco franquicias distintas en menos de cuatro años. Dicho esto, en el propio club son conscientes de que si el rendimiento del jugador sigue estando a tan alto nivel, una oferta importante de la NBA puede cambiar la situación.

Jabari Parker, encantado en Barcelona / Dani Barbeito

Audie Norris desveló la voluntad de Parker de seguir en el Barça

Hasta el momento, no había dudas de que el estadounidense estaba agradecido con la oportunidad que le había brindado el Barça. Pero esa voluntad, del propio jugador, de seguir en el Barça, ya fue desvelada por uno de los históricos de la sección, un Audie Norris que atendió a SPORT en las semifinales de la Minicopa Endesa, y en la que expresó lo a gusto que estaba el de Chicago en Barcelona.

"Parker está muy cómodo en Barcelona"

"Todavía no han visto lo mejor de Jabari Parker. En su primer año, se está incorporando muy bien tanto al equipo como a la ciudad. Hablo mucho con él y está muy cómodo. Con su trabajo, él está demostrando que quiere estar más años en el Barça. Con su trabajo, creo que lo va a conseguir", expresó.

Por lo tanto, y con los meses más intensos de competición todavía por disputarse, queda claro que el club azulgrana está trabajando en la continuidad de un Jabari Parker que ve con buenos ojos seguir en Barcelona, algo que era fundamental, y con lo que el club, ya cuenta.