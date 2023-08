Máxima preocupación en el Barça femenino de baloncesto

El adiós de Ainhoa López la semana en la que debía arrancar la pretemporada alimenta la incertidumbre sobre a dónde se dirige el proyecto El inicio como tal de la pretemporada se ha visto retrasado por la situación contractual de varias jugadoras

El pasado 29 de abril, el Barça CBS puso punto final a su temporada de debut en la Liga Femenina Endesa. Tras varios cursos luchando por el ascenso, y quedándose con la miel en los labios, Isaac Fernández y sus jugadoras competían en la máxima división estatal. Las expectativas generadas inicialmente fueron ampliamente sobrepasadas con el arranque del año, logrando un importante número de victorias que rápidamente certificaron la clasificación para la Copa de la Reina, a la que luego se le añadió la clasificación para el playoff por el título, cayendo en semifinales ante el potente Perfumerías Avenida.

El gran resultado obtenido traía una recompensa a nivel deportivo y que supone un añadido para el equipo y el club como es disputar competición europea. El Barça CBS se ganó el derecho a disputar la próxima edición de la Eurocup. Pero el coste aproximado, de unos 100.000 euros, dejó sin sueño europeo a las jugadoras, y el club dejó escapar una oportunidad de oro para seguir creciendo en cuanto a interés y masa social.

Renuncia a Europa para consolidar el proyecto: las tres mejores del equipo, no siguen

"Se renuncia a la Eurocup para poder asentar el proyecto y consolidarlo", explicaban algunas voces en la justificación de dicha decisión. Lo cierto es que, tras decir no a jugar Europa, el Barça CBS no contará la próxima temporada con sus tres mejores jugadoras la pasada temporada. Ruth Hamblin-Davis jugará en el Bendigo Spirit australiano, y Marta Canella y Ainhoa López lo harán en el Uni Girona.

Ainhoa López: "No me lo esperaba, han sido meses muy complicados y cargados de incertidumbre"

Rocambolesco es el adiós de López, una de las caras más ilustres del baloncesto azulgrana las últimas temporadas. En la semana que debía arrancar la pretemporada, y en la que, por supuesto, las plantillas deberían estar ya cerradas o prácticamente cerradas, la exterior catalana anunció su adiós en un comunicado en el que se entiende todo perfectamente: "Afición, no me esperaba estar escribiendo esto a estas alturas, han sido meses muy complicados y llenos de incertidumbre...". Un adiós, en cuanto a las maneras, que poco sorprende tras lo vivido este verano en el masculino.

Una pretemporada que no arranca por la situación contractual de varias jugadoras

Respecto al inicio de la pretemporada, el Barça anunció a través de su web el pasado lunes 21 de agosto como el día en el que arrancaba la actividad. Tras contactar con el entorno más directo de varias jugadoras de la plantilla, SPORT ha podido confirmar que la pretemporada, como tal, no ha arrancado. ¿El motivo? La situación de incertidumbre a nivel contractual de varias jugadoras que todavía, prácticamente cuatro meses después de haber acabado la pasada temporada, no habían renovado su contrato por la indecisión del club. El Barça CBS no ha servido imágenes de la primera semana de entrenamientos, y a priori, en las próximas horas el equipo debe partir rumbo hacia Encamp para llevar a cabo un stage para preparar el inminente arranque de curso.

Incógnitas con la plantilla... y con el entrenador

Tras anunciar las llegadas de Paula Ginzo, Lola Pendande y Destiny Harden, y alguna salida, como la ya mencionada de Canella o la de Julia Rueda, a día de hoy sigue siendo una incógnita cuál es la situación del gran bloque del equipo. En las últimas horas se ha hecho oficial la renovación de Fernández, cuyo rendimiento es prácticamente inmejorable y que además se colgó la plata el pasado verano en el Eurobasket.

Un proyecto que acelera en pista y que se frena en los despachos

El balón está en el tejado del FC Barcelona. El acuerdo con el CB Sant Feliuenc para absorber de manera definitiva la sección clama al cielo, ya que las instalaciones, dentro de las posibilidades del club del Baix Llobregat, no están a la altura de lo que supone un proyecto que ha ido creciendo a pasos agigantados en la pista, y se ha visto frenado, de manera preocupante, en los despachos. No hay que olvidar que las jugadoras sí que han entrenado de manera regular en el pabellón de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, y que el Palau Blaugrana fue escenario del encuentro de fase regular ante Valencia Basket. Pero si la apuesta del Barça por el femenino va en serio, es insuficiente. Y viendo lo acontecido este verano, la preocupación es máxima.