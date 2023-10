¿Qué le pasa a Willy Hernangómez con los tiros libres?

El flojo rendimiento del pívot del Barça desde la línea de personal empieza a ser una preocupación tras lo visto en los dos últimos partidos Sus actuales registros contrastan con la buena dinámica en el lanzamiento firmada las últimas temporadas en la NBA

La derrota del FC Barcelona a manos del Real Madrid en la tercera jornada de Liga Endesa por 86-79 ha supuesto el primer tropiezo liguero del conjunto de Roger Grimau. En un flojo partido de los azulgranas, el conjunto de Chus Mateo volvió a demostrar que a día de hoy, el proyecto blanco está más consolidado, y que no importan ni las destacadas ausencias de Gabriel Deck y Edy Tavares, ni un discreto 6/30 desde el triple. El Barça tiene mucho trabajo por delante.

Una de las preocupaciones que han surgido tras los dos últimos partidos tiene que ver con el rendimiento desde el tiro libre de Willy Hernangómez, el gran fichaje del pasado verano, la gran inversión realizada por la sección, y que todavía sigue en periodo de adaptación y crecimiento con sus nuevos compañeros. En la Supercopa de nuevo ante el Madrid, y en el debut liguero ante la Penya, el pívot madrileño no pudo arrancar mejor desde la línea del 4,60: 3 de 3.

Unos números 'discretos' desde la personal ante Palencia y Real Madrid

Una situación totalmente contraria a la vivida el pasado viernes en Palencia, donde pese al gran partido de Willy (21 puntos y 10 rebotes), el pívot firmó un discreto 3 de 11 desde la personal. Unas dudas que se han acrecentado tras lo acontecido en el Wizink, donde Hernangómez lanzó seis tiros libres y tan solo fue capaz de anotar dos, para un preocupante balance de 5/17 en los últimos duelos, y que sitúan su acierto en el 30%.

Willy y sus números en el tiro libre en la NBA

El poco acierto de Willy Hernangómez desde el tiro libre es bastante sorprendente, ya que, pese a no ser su mayor virtud, tampoco es sospechoso de tener la línea de personal cruzada. Si recuperamos sus números durante su etapa en la NBA, se puede apreciar que sus peores registros se produjeron en la primera mitad de temporada con los New York Knicks en 2017, donde firmó un discreto 43% de acierto en 26 partidos, si bien es cierto que apenas tiraba un lanzamiento por encuentro. En las dos últimas temporadas, Willy ha estado muy cerca del 80% de acierto con los New Orleans Pelicans, de ahí el asombro de lo vivido en estos últimos encuentros.

Con España roza el 80% de acierto

Además, en los dos últimos veranos con la selección, Hernangómez ha firmado un 76,3% de acierto en el tiro libre en el pasado Mundial, y en el último Eurobasket superó el 80%.

El Barça requiere la mejor versión de Willy ante un inicio exigente en la Euroliga

Viendo los precedentes, queda claro que este desacierto es un episodio pasajero y una situación que se solventará con el transcurso de la temporada, si bien es cierto que los registros de estos dos últimos encuentros han sido bastante sonados. El Barça requiere la mejor versión de Willy ya a corto plazo, con un inicio de Euroliga tremendamente exigente que no permitirá despistes, en una temporada en la que la lucha por entrar en playoffs se vuelve a antojar épica.