Chus Mateo: "Tengo un plantillón, unos jugadores buenísimos"

"El desacierto un día se puede tener, pero el esfuerzo no es negociable y hoy lo han puesto todo", dijo satisfecho el técnico blanco Sobre el Barça dijo que "yay que pasar una travesía por el desierto para que las cosas funcionen, ha habido muchos cambios en el Barcelona"

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid de baloncesto, se mostró muy satisfecho con el trabajo realizado por sus jugadores en la victoria contra el Barça por 86-79 con motivo de la tercera jornada de la Liga Endesa y consideró que tiene "un plantillón".

"Estoy muy contento con todos ellos porque todos son excelentes jugadores. Tengo un plantillón, unos jugadores buenísimos. Y estoy encantado de poder entrenarlos. Ellos tienen el mérito de que las cosas funcionen o no, cuando juegan al cien por cien como hoy Poirier juegan al nivel que esperamos", dijo.

"Si un día te relajas te pasan por encima. Y eso tienen que saberlo ellos. Si un día uno no está no pasa nada, sale otro y da el cien por cien. El desacierto un día se puede tener, pero el esfuerzo no es negociable y hoy lo han puesto todo. Hemos entendido por dónde iba la cosa y hemos tenido la ambición de querer sacar un partido más", declaró en rueda de prensa.

"Hemos jugado con mucho corazón"

Mateo les felicitó por su gran esfuerzo y opinó que tuvieron que luchar mucho para suplir una cierta desventaja en el rebote: "Aunque no hemos hecho un partido excelente creo que hemos jugado con mucho corazón, con mucha alma, con muchas ganas de ganar, con mucho ímpetu. Nos falta un poquito más de disciplina en ocasiones, pero a veces este tipo de partidos se ganan con el corazón. Y hoy lo hemos puesto".

"Hemos hecho un 20% en tiro de tres puntos, pero hemos igualado el rebote, que era una posible carencia que teníamos. La hemos suplido muy bien entre todos, con la aportación de varios jugadores, reboteando mucho y sabiendo que la clave pasaba por aquí. Hay que estar contentos, pero es una victoria más en una liga regular. Es una victoria importante ante un rival de mucha entidad, pero hay que seguir trabajando porque hay otros rivales que son realmente difíciles", declaró.

Sobre el partido del pívot de 16 años Ismaila Diagne, que fue titular, apuntó: "Los buenos pisan fuerte. Es fácil poner a los jugadores buenos, han empezado a jugar bien y tienen que dar continuidad a eso. Si hubiera jugado mal, no hubiera jugado tanto; pero ha jugado bien".

Oportunidad aprovechada

"Está trabajando muy bien. Eso nos permite alargar las rotaciones mientras den el nivel, y si no lo hacen no jugarán. El año pasado sucedió lo mismo con Eli Ndiaye y ahora es un jugador de rotación. Que Edy Tavares no esté con nosotros le ha hecho tener su oportunidad y la ha aprovechado muy bien", añadió.

Al hilo de los problemas de salud del caboverdiano, comentó: "Mañana volverán a hacerle pruebas. Es una infección en las vías respiratorias y tenemos que tener cuidado, no queremos que tome riesgos. Estamos en la primera parte de la liga regular, esto es muy largo y tenemos que tener paciencia con él. Puede que por el camino nos dejemos alguna victoria, igual que si estuviera él".

"Es una pieza muy importante, como Deck o Alocén que tampoco están. Intentaremos que se noten lo menos posible las bajas durante el año. Ojalá que se recupere pronto, no solo por nosotros sino por lo personal. Está empezando a estar bien. Son inconveniencias que pasan durante una temporada larga y dura", agregó.

"Muchos cambios en el Barça"

Acerca del Barça indicó: "Hay que pasar una travesía por el desierto para que las cosas funcionen, ha habido muchos cambios en el Barcelona. Pero eso nos ha pasado a todos",dijo.

"Se trata de ser tenaz y de aguantar, no voy a dar consejos a nadie pero creo que es así. No hay que pensar que uno es muy bueno cuando gana o muy malo cuando pierde, hay que seguir trabajando. Su equipo es nuevo y el nuestro tiene muchas cosas por mejorar. Trataremos de hacer mejor el nuestro", finalizó