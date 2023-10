Ismaila Diagne, el 'niño' que mandó en el Clásico

Con 16 años, nueve meses y nueve días, fue el jugador más joven en debutar en un Real Madrid-Barcelona "No sabía su edad. De verdad te lo digo. Es una anécdota. Me alegro porque el chico trabaja bien y es una recompensa a su trabajo", reconoció su técnico Chus Mateo

Ismaila Diagne fue la sorpresa en el clásico de baloncesto disputado ayer. Ante la ausencia de Tavares, Chus Mateo se la jugó con un canterano para suplirlo en el cinco inicial, un chaval de 16 años, nueve meses y nueve días, que se convirtió en el jugador más joven en participar en un clásico.

Pero además no fue una presencia testimonial la suya, puesto que desde el primer momento sorprendió por su desparpajo y por sus números. En los cinco primeros minutos ya acumulaba cuatro puntos y siete rebotes, cinco de ellos ofensivos para terminar con nueve puntos (4/6 en tiros de campo), ocho rebotes (seis en ataque) y 16 de valoración en 13:27 sobre la pista del WiZink Center.

Diagne, nacido en Nguekokh (Senegal), llegó al Real Madrid en 2019, con 13 años. Su imponente físico marcaba diferencias además de añadir una gran movilidad para su tamaño, con buen toque para acabar cerca del aro o con contundencia para machacar. El jugador era una referencia del equipo que dirige Javi Juárez. El año pasado, con promedios de 9,0 puntos, 7,5 rebotes y 13,5 de valoración, ayudó al equipo EBA a terminar la temporada con un balance de 26-0.

El joven jugador hizo la primera y la última canasta del Real Madrid y Chus Mateo premió su gran trabajo dándole minutos para cerrar el duelo compartiendo pintura con el también canterano Ndiaye: 35 años entre ambos.

Y acabado el mismo, se deshizo en elogios hacia él: "No sabía que tenía 16 años. De verdad te lo digo. Es una anécdota. Me alegro porque el chico trabaja bien y es una recompensa a su trabajo. Queremos dar un sentido y continuidad a una cantera que tenemos. Darle sentido a la cantera sólo se hace así, siempre lo he pensado así. La cantera no tiene sentido si no sale gente. Estamos muy contentos de que haya salido bien. Si hubiese salido mal el Chus Mateo este estaría loco por haber sacado a un chaval de 16 años".

Con respecto al triunfo ante el Barcelona, Mateo aseguró que "habían jugado con mucho corazón, con mucha alma, con muchas ganas de ganar, con mucho ímpetu. Nos sigue faltando algo más de disciplina en ocasiones pero a veces este tipo de partidos se ganan así, con el corazón. No ha sido brillante".