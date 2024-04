Grimau: "Saldremos a por todas, no nos podemos permitir relajarnos"

El Barça cierra este viernes (21h CET) la fase regular de la Euroliga visitando la pista de Asvel, penúltimo clasificado, pero que llega en un buen momento, tras vapulear a Valencia Basket por 69-98 en la última jornada, y que querrá finalizar la temporada regular dándole una alegría a su afición.

Roger Grimau y sus jugadores encaran este último partido con cierta incertidumbre, ya que en función de los resultados que obtengan Panathinaikos y Mónaco, los azulgranas todavía podrían escalar algún puesto en la clasificación.

Una victoria para alargar el buen momento

"Estamos centrados en nosotros mismos, sea lo que sea, tenemos que hacer un buen partido ante Asvel, ya sea porque necesitemos la victoria o para seguir con la buena dinámica y las buenas sensaciones. Intentar controlar lo que depende de nosotros. Lo otro, lo observaremos y aceptaremos", comentó ante los medios de comunicación antes de viajar a Lyon.

Roger Grimau, en la previa antes de viajar a Francia para medirse a Asvel / Dani Barbeito

Una Euroliga con sorpresas

El escenario más probable habla de un posible cruce, en el playoff previo a la Final Four de la competición, contra Olympiacos o Fenerbahçe, pero el entrenador azulgrana todavía no lo da por hecho: "¿Cuántos partidos hemos visto en esta Euroliga que parecía un resultado claro y no se acaba dando? Veremos lo que pasa esta noche. No sé lo que pasará con Panathinaikos y Mónaco".

Viajan todos los jugadores del primer equipo

Cuestionado sobre si la cita ante el conjunto francés iba a servir para alterar la rotación y dar más minutos a los menos habituales, Grimau ha dejado claro que el duelo ante el Asvel es uno más, que viajan los 14 efectivos de la primera plantilla, y que se ha preparado como los jugados hasta la fecha.

No nos podemos permitir bajar o relajarnos

"Es un partido normal, lo planteamos como los 33 anteriores y saldremos a por todas. No nos podemos permitir bajar o relajarnos haya alguna posición por moverse o no. Espero un duelo muy duro, competido, Asvel ha entrado con ventaja en el último cuarto en los últimos partidos como local. Son un equipo muy físico que ha ganado cuatro de los últimos siete encuentros. Como no puede ser de otra manera, fuera de casa es complicado, un pabellón nuevo, muy chulo. Tendremos que hacer las cosas muy bien para ganar".

Willy y unas molestias en su pierna derecha

A Willy Hernagómez se le vio en la parte final del entrenamiento con hielo en su rodilla derecha, un contratiempo que Grimau ha relativizado con su intervención. "A estas alturas de temporada es imposible que haya un jugador... Él ha entrenado normal y le hemos quitado los últimos cinco minutos de tiro, sin más".

La alegría tras la victoria de Champions en París

Por último, y tras preguntarle como vivió el triunfo del equipo de fútbol en París, Grimau no ha escondido su satisfacción, y espera poder estar presente en la vuelta de la próxima semana: "Vibré muchísimo, como un culé más. Muy feliz por el resultado porque no era nada fácil. Si la semana que viene tenemos sitio para ir a verlos, seguramente habrá varios que iremos", concluyó.