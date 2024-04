De enemigos a hermanos: el enorme 'favor' que necesita Partizán de Estrella Roja

El formato actual de la Euroliga, con una primera fase de liguilla en el que todos los equipos se miden entre ellos, como locales y visitantes, nos deja, además de partidos de enorme factura durante todas las semanas, con derbis entre conjuntos de los mismos países, que consiguen transmitir esa pasión y rivalidad a la mejor competición continental de clubes.

Para el espectador, disfrutar de un Panathinaikos - Olympiacos con un OAKA a reventar, un Fenerbahçe - Anadolu Efes tan apasionante como el que se disputó la pasada semana, un clásico entre Barça y Madrid o la locura que se vive en el Stark Arena entre Partizán y Estrella Roja, no tiene precio. Rivalidades en las que no falta la tensión, y donde los dos equipos no entienden otra cosa que no sea ir a por la victoria.

Los dos equipos serbios, 'hermanados'

Pese a que los aficionados de Estrella Roja y Partizán no se pueden ni ver, esta semana se dan una tregua, y casi se podría decir, que se hermanan, especialmente los del segundo equipo, que necesitan un 'favorazo' de los primeros para no despedirse de la Euroliga y quedar fuera del Play-In.

Las cuentas para Anadolu Efes

Esta última jornada de la Euroliga trae un Anadolu Efes - Estrella Roja, que se disputa este jueves a las 19:30h (CET), y un Partizán - Valencia Basket programado para el viernes 12 a las 20:30h (CET) que se disputará en el Stark Arena. Con todo el 'lío' de las probabilidades y posibles cruces de la postemporada, las cuentas en estos dos partidos están muy claras: el equipo turco arranca décimo esta última jornada, y si gana a Estrella Roja, consigue el último billete para el Play-In. Los de Ioannis Sfairopoulos ya están sin opciones de avanzar, pero tratarán de acabar la temporada dándose una última alegría.

Un Estrella Roja - Partizán siempre está cargado de emoción y tensión / Euroleague

Partizán espera el 'favor' de sus vecinos

Y esa hipotética victoria, de Estrella Roja sobre Anadolu Efes, es la que necesita Partízan para no quedar eliminado. Si sus vecinos ganan en Estambul y ellos logran derrotar al conjunto taronja, se meten en 'Play-In'. Por lo tanto, todo Belgrado estará animando esta tarde para llegar con opciones a la 'final' que vivirán mañana ante Valencia Basket, un partido que puede estar cargado de drama, o que puede ser un mero trámite si no hay nada en juego. A todo eso, si Anadolu Efes y Partizán pierden sus partidos, se abre un escenario complicado, pero posible, en el que, si Olimpia Milano logra derrotar a Maccabi, en un partido que se juega este jueves, también en Belgrado, se clasifican para el Play-In.

Partizán no cumple con las expectativas

En todo caso, la temporada de Partizán ha estado marcada por la irregularidad, y por un triste rendimiento lejos de la capital serbia en la que tan solo han ganado cuatro partidos. Los de Obradovic, que el año pasado desaprovecharon un 0-2 en su cruce de playoffs ante el Real Madrid, en aquella eliminatoria marcada por la agresión de Sergio Llull a Kevin Punter, y la posterior batalla desencadenada, con la llave de 'lucha grecoromana' de Guerschon Yabusele sobre Dante Exum, no han podido dar un paso al frente en el proyecto, y necesitarán, salvo sorpresa, ganar la ABA League para volver a disputar la temporada que viene la Euroliga.