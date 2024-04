Grimau: “Ojalá Ricky sea un jugador importante en el Clásico”

Roger Grimau reconoce que después de medirse al Madrid en tantas ocasiones, hay poco espacio para la sorpresa, aunque sí habrá un jugador que se ‘estrenará’, se trata de Ricky Rubio, que vivirá su primer Clásico desde su regreso al Basket.

“Como dije desde el principio, ha venido a ser uno más, a sumar, a entrar en la dinámica e intentar sacarle el máximo para que nos pueda ayudar. Ojalá sea un jugador importante ante el Madrid”, dijo el entrenador blaugrana

Con la clasificación con ventaja de pista para los play-offs de la Euroliga, el Barça ya ha logrado un primer objetivo por ello, el Clásico llega en un buen momento. “Siempre es bueno afrontar un Clásico cuando te van mejor las cosas, aunque el partido ante el Madrid necesitamos toda la energía del mundo estar centrados y dar más del 100 por cien. Más allá de eso, la misma concentración e ilusión”.

Sin reservar en la Liga Endesa

En la Liga Endesa el equipo ha sido más irregular. “Hay que intentar acabar lo más arriba posible. Hemos tenido partidos tontos, que no se nos tenían que haber escapado y ahora vemos la clasificación como está de apretada. En la ACB no nos podemos relajar”.

Grimau charla con Parker en el último entrenamiento del Barça, previo a la visita del Madrid / DANI BARBEITO

Del Madrid, prefiere no hablar de algún nombre en concreto. “Es complicado decir solo un nombre, tiene muchas situaciones diferentes, pequeños, grandes, más o menos físico. No me atrevo a decir un solo nombre porque hay muchos que pueden romper el partido”, dijo.

Sobre la queja sobre el arbitraje que tuvo en el último Clásico de Copa, dice que ya es agua pasada. “En aquel momento dije algo que consideré importante pero que era una cosa puntual, pero ya está. No estamos obsesionados ni preocupados por la situación de los árbitros”, comentó.

“Medirse al Madrid siempre es un partido especial, pero acabas jugando muchos encuentros. Hay margen para el factor sorpresa, aunque has de tener tus cosas básicas bien aprendidas y luego ver si hay algún aspecto concreto para la sorpresa”, finalizó.