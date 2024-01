La gran 'rajada' de Grimau: "Es demasiado fácil pitarnos faltas técnicas"

El entrenador del Barça, Roger Grimau, criticó la actuación arbitral tras perder este viernes en la pista del EA7 Emporio Armani Milán (74-70) y, aunque subrayó que la derrota no se debió a los colegiados, afirmó que "es demasiado fácil" pitarle técnicas al conjunto azulgrana.

"No puedo entender que un jugador como Vesely, la primera vez que dice algo, reciba un aviso. O que a Laprovittola le piten cinco faltas en doce minutos. Es demasiado fácil pitarnos faltas técnicas y estoy muy preocupado por ello. No es que hayamos perdido por culpa de los árbitros, pero día a día vemos cosas que no me gustan", aseguró el técnico catalán desde la sala de prensa.

UN FINAL SIN LAPRO NI BRIZUELA

El Barça terminó el partido sin Nico Laprovittola, eliminado por cinco faltas, ni Darío Brizuela, descalificado por doble técnica por sus protestas, y tanto el banquillo como el propio Grimau fueron castigados con sendas técnicas durante el transcurso del encuentro.

Con todo, el entrenador del Barça achacó la derrota a la mala actuación de su equipo en los veinte minutos iniciales: "Cogieron una ventaja demasiado grande en la primera mitad. En la segunda parte estuvimos bastante bien, pero no fue suficiente".

"Esta primera mitad, en la que estuvimos 20 puntos abajo, es ponernos demasiado peso sobre nosotros mismos. Reaccionar en la segunda mitad, como hicimos, es difícil. Creo que hicimos un buen trabajo en la segunda mitad, pero al final algunas decisiones que no pudimos controlar... No pudimos ganar el partido", añadió.

Grimau admitió que "es duro jugar fuera de casa en la Euroliga" y que su equipo tendría que haber rendido durante los cuarenta minutos de la forma en que lo hizo durante los últimos veinte. "Si le das un cuarto al rival, es muy difícil reaccionar. Tenemos que trabajar para empezar mejor los partidos", zanjó.