¿Qué es el estrés crónico que desarrolló Ricky Rubio?

Tras estar apartado de las pistas de baloncesto desde el mes de agosto, Ricky Rubio vuelve a sonreír con un balón entre sus manos. Desde hace un mes, el base de El Masnou ya se entrena junto al resto de la plantilla azulgrana, y este pasado jueves, certificó su regreso a las pistas de la mano de la selección española, con la que se enfrentó a Letonia.

No ha sido el único partido de Ricky estos últimos días, ya que este último domingo, también tuvo minutos en Charleroi ante Bélgica, en partidos clasificatorios para el Eurobasket de 2025.

Tras regresar de la selección, Rubio fue presentado en el Auditori 1899 como nuevo jugador del Barça. Un acto muy esperado por toda la familia de baloncesto, y que le iba a servir al jugador para romper su silencio, y explicar, de primera mano, lo ocurrido durante los últimos meses, donde decidió detener su actividad profesional para centrarse en su salud mental.

Ricky, agradecido por el respeto a su privacidad

Antes de proceder a los protocolarios parlamentos, tanto por parte del presidente Joan Laporta, como del directivo responsable de la sección, Josep Cubells, Ricky Rubio tomó la palabra. Primero de todo, para dar las gracias a la prensa, por haber respetado su privacidad, así como al propio Barça, a la Federación Española de baloncesto, y a los Cleveland Cavaliers, su último equipo en la NBA.

Ricky Rubio desveló que en los últimos meses desarrolló estrés crónico / Javi Ferrándiz

Las explicaciones de Ricky Rubio

Fue el momento en el que el jugador detalló lo que le pasó. "He desarrollado un estrés crónico y necesitaba un tiempo para regularlo. Nunca le puse una etiqueta de 'depresión' o 'trastorno de ansiedad'. Tuve síntomas de problemas de salud mental, pero quería entender por qué había llegado a ese punto y por qué me estaba pasando. Ha habido un factor interno, por mi manera de pensar. Pero hay otra vía, donde hay unos mecanismos más sostenibles. Mi psicóloga me ha dicho que confíe, uno de los caminos es cuidarse a sí mismo. Además, a nivel externo, sentí que me tenía que alejar del baloncesto", comentó ante la atenta mirada de los asistentes, entre los que se encontraban sus compañeros Álex Abrines, Nicolás Laprovittola y Jabari Parker.

¿Qué es el estrés crónico?

El propio Ricky, en su explicación, ya dio varios datos sobre lo que supone el estrés crónico. Una respuesta natural del organismo que se prolonga en el tiempo, y que se puede dar por novedades, desafíos o traumas, entre otros, y que puede tener consecuencias tanto en la salud física como en la mental de quien lo sufre. En la definición de estrés crónico, también se menciona que esta situación se puede alargar si no se buscan soluciones a los problemas que lo generan.

El tratamiento del estrés crónico

En cuanto al tratamiento, se recomienda un cambio radical en el estilo de vida, incluso buscando un cambio de trabajo. En el discurso de Ricky, quedó claro que estos aspectos han estado presentes en estos últimos meses, donde la posibilidad de retirarse era real, en la que incluso se planteó fingir una lesión para no tomar la decisión que acabó ejecutando el pasado verano. Y en cuanto a ese cambio en el día a día, Ricky ya ha expresado esos "mecanismos más sostenibles" para afrontar la vida y los problemas de manera distinta.