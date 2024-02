Ricky Rubio: "Acerté de pleno en venir al Barça"

Es una de las grandes noticias del año, cuando apenas han transcurrido dos meses de 2024. El mundo del baloncesto sonríe con el regreso a las pistas de un Ricky Rubio que ha sido presentado como nuevo jugador del Barça hasta final de temporada.

En un acto presidido por Joan Laporta y el directivo responsable de la sección, Josep Cubells, el base de El Masnou ha comparecido para romper su silencio y explicar como ha sido su vuelta a las canchas de baloncesto, y como fueron los meses "oscuros" en los que estuvo apartado de toda la actividad relacionada con el deporte que tanto le ha dado.

Ricky se abre

"He desarrollado un estrés crónico y necesitaba un tiempo para regularlo. Nunca le puse una etiqueta de 'depresión' o 'trastorno de ansiedad'. Tuve síntomas de problemas de salud mental, pero quería entender por qué había llegado a ese punto y por qué me estaba pasando. Ha habido un factor interno, por mi manera de pensar. Pero hay otra vía, donde hay unos mecanismos más sostenibles. Mi psicóloga me ha dicho que confíe, uno de los caminos es cuidarse a sí mismo. Además, a nivel externo, sentí que me tenía que alejar del baloncesto", expresó en un discurso inicial, antes de las preguntas de los periodistas.

Ricky Rubio, en su presentación / Javi Ferrándiz

Por su parte, Laporta no pudo esconder su felicidad por volver a reencontrarse con un Ricky Rubio al que ya fichó en 2009, en su primera etapa como presidente del club: "Queremos agradecer en nombre de la junta haber cumplido el deseo y el sueño de que regresases a jugar con el Barça. Demuestra tu compromiso con el club y tu amor por el basket. Tus explicaciones son de una persona valiente, serena y sensata", expresó.

Paso a paso

En el turno de preguntas, Ricky dejó muy claro, que en este cambio de vida, se centra en ir paso a paso, día a día, sin pensar en el largo plazo o mirar más allá en el tiempo. "Solo pienso en esta temporada, si vas a tres, cuatro o cinco años, la vida te cambia", comentó.

Ricky Rubio recibió el cariño de Joan Laporta / Javi Ferrándiz

Vivir en los grises

Durante su discurso, Rubio también dejó claro a que ha aprendido a vivir en los grises, que no todo es blanco o negro, y que hay que relativizar las cosas: "A veces nos vamos a los extremos. Me lo tenía que tomar como un juego, creemos que es a vida o muerte perder un título, o un partido".

Nadie se quiso perder la presentación de Ricky como nuevo jugador del Barça / Javi Ferrándiz

"El vestuario me ha ayudado mucho. Acerté de pleno en venir al Barça"

Sobre la elección de volver al Barça, Ricky ha puesto en valor el papel jugado por Roger Grimau, Victor Sada, o el propio Juan Carlos Navarro, General Manager de la sección, pero tras lo vivido las primeras semanas, ha dejado claro que la decisión de venir al Barça fue la mejor. "Me lo he tomado como un juego, he ido jugando en ese escenario para encontrarme, estar a gusto. "El vestuario me ha ayudado mucho. Acerté de pleno en venir al Barça".

¿Debutará ante Mónaco?

Ricky, que también explicó que, "desde el 1 de agosto, cada día que me levantaba no le encontraba sentido al baloncesto", también ha llegado a afirmar que planteó fingir una lesión para volver a casa y alejarse del baloncesto, y dejó la puerta abierta a poder debutar, con su nuevo equipo, este próximo viernes, en partido de Euroliga ante el Mónaco: "Estoy a la disposición del staff, hay un plan de plantilla. Miraremos como entrar de la mejor manera posible". Junto a él, han estado sus compañeros Álex Abrines, Nicolás Laprovittola y Jabari Parker.