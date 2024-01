El Barça ‘resucita’ tras desplomar al Madrid

El Barça no solo logró una victoria ante el Madrid en el Palau en el primer partido del año (83-78). Fue mucho más lo que se dirimió ayer en un Palau Blaugrana entregado y que celebró la victoria con los jugadores como si se hubiera logrado un título.

No fue un título lo que se celebró pero fue un triunfo con mucho significado. Después del desastroso mes de diciembre con muchos jugadores señalados por el técnico por su bajo rendimiento, todo el mundo sabía lo que estaba en juego, primero la cabeza del técnico y las críticas a una plantilla que no había dado la talla en el último mes con un record inaceptable de siete derrotas en 10 encuentros.

Arrancar el año en el Palau y ante el Madrid podría haber significado la puntilla a Grimau, en un proyecto que parecía que se desintegraba por momentos. Pero justamente la visita del mejor equipo de Europa podía ser también la mejor manera de remontar el vuelo.

A muerte contra el Madrid

Y el equipo lo interpretó a la perfección, empezando por los dos jugadores que han tirado de este Barça a lo largo de la temporada, el checo Jan Vesely, que jugó el mejor partido de la temporada, con 27 puntos y 29 de valoración, y un Nicolás Laprovittola que recuperó el liderazgo y el acierto (14 puntos y 8 asistencias).

Dos lideres que sacaron todo el genio y el deseo de victoria que transmitió al resto del grupo, recuperando su mejor versión defensiva, maniatando a los jugadores más peligrosos del Madrid, como Tavares (6 puntos) y Campazzo (6). Musa, con 19 y los 16 de Hezonja, no fueron suficientes para tumbar a un Barça que volvió a recordar al del inicio de temporada.

El Madrid cedió el segundo encuentro en la Euroliga y el primero ante el Barça esta temporada / JAVI FERRANDIZ

Una victoria que da mucho aire al equipo, que logró quitarse de encima el enorme peso de las derrotas acumuladas, y que ha de servir de trampolín para dejar atrás esa malísima racha y empezar a sumar al calor de un Palau, que una vez más, estuvo a muerte con su equipo.

Una victoria que tiene que tener continuidad este mismo viernes, con la visita del Baskonia, que fue el primero que dio un revolcón a los blaugrana en las primeras semanas de competición. Sumar ante los de Ivanovic será la mejor señal que este Barça logra finalmente pasar página al momento más oscuro de los últimos años.