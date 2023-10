El Barça, a recuperar sensaciones ante un 'exigente' Valencia Basket

Tras caer en el Wizink ante el Real Madrid, los de Roger Grimau buscan volver a la senda de la victoria Los azulgranas buscarán el cuarto triunfo consecutivo en ACB ante un Valencia que llega en un gran momento de forma

El exigente calendario que afronta el Barça no da lugar para lamentaciones. Tras escaparse por la mínima el clásico de la Euroliga ante el Real Madrid, Roger Grimau y sus jugadores cierran la semana visitando la siempre complicada Fuente de San Luis, donde se enfrentan a un Valencia Basket (18:30h CET) que llega en un gran momento, y que está firmando un enorme inicio de temporada.

El conjunto 'taronja' firma hasta la fecha el mismo balance de victorias y derrotas que el Barça tanto en Liga Endesa (5-1) como en Euroliga (4-1), y llegan tras derrotar a Zalgiris a domicilio por 72-87. Además, tras caer en la jornada inaugural de ACB ante Bàsquet Girona por 85-89, han encadenado cinco triunfos consecutivos en el campeonato doméstico, sumando triunfos de prestigios en el Santiago Martín de Tenerife y en el Martín Carpena de Málaga.

Rival exigente

Pese a acabar el pasado curso con dudas, tras caer a las primeras de cambio en la Copa, en el playoff ACB, y no lograr el billete para el playoff de cuartos de final de la competición europea, Álex Mumbrú está logrando exprimir todo el talento de una plantilla renovada y con caras conocidas para la afición azulgrana. Junto a Víctor Claver, que vive su tercera temporada desde que salió del Barça en 2021, también se encuentra Brandon Davies.

Reencuentro con Davies

El pívot estadounidense, que vistió la camiseta azulgrana durante tres cursos (19-22), ha llegado este año a Valencia Basket tras desvincularse de Olimpia Milano. Davies firmó dos temporadas con los italianos, pero el mal rendimiento del equipo en Euroliga, no logrando la clasificación para el playoff previo a la Final Four, y la alta ficha firmada en su momento, que hizo que desechase la propuesta de renovación azulgrana, fueron motivos de peso para que Ettore Messina le abriese las puertas el pasado verano. Hasta el momento, sus registros son de 13,7 puntos y 5,5 rebotes en ACB y 10,2 tantos y 2,4 capturas en Euroliga.

Brandon Davies ante BAXI Manresa 😱



15 puntos

10 rebotes

5 asistencias

5 tapones



No se veían unos registros así desde Arvydas Sabonis. pic.twitter.com/JaCTwC872K — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) October 23, 2023

Junto a Davies, el exitoso inicio de curso tiene a otros dos 'culpables'. Por una parte, un Chris Jones que está rindiendo a gran nivel y que está ejecutando en los momentos decisivos de partidos, y un Semi Ojeleye que llegó el pasado verano procedente de la Virtus, y cuyos números ya están confirmando que la incorporación del alero nigeriano fue un gran acierto.

Sin Laprovittola

En clave Barça, y tras acusar su ausencia en el tercer clásico de la temporada, la situación no cambiará para un Roger Grimau que no podrá contar con Nico Laprovittola para el duelo. El argentino no se entrenó ayer junto al resto de sus compañeros y se sigue recuperando de unas molestias en el aductor de su pierna izquierda. Desde el club, no se van a tomar riesgos para acelerar una posible vuelta a las pistas, teniendo en cuenta la importancia de 'Lapro' para el equipo, ya que una lesión más importante sí que sería un problema mayor. Por lo tanto, todo hace indicar que Oriol Paulí será el encargado de completar la convocatoria.

El factor Willy

Por su parte, Willy Hernangómez tratará de mantener su buen estado de forma y castigar la pintura rival. El pívot azulgrana viene de sumar 20 puntos y 7 rebotes en la última victoria ACB ante Bilbao Basket, y pese a la derrota, fue capaz de aportar otros 13 tantos en el clásico de Euroliga.

El duelo ante Valencia Basket es especial para un Nikola Kalinic que vistió la camiseta 'taronja' la temporada 20/21, y que cuya llegada al Barça, en 2022, se tuvo que solventar en los despachos para resolver el asunto de los derechos del jugador.

El tropiezo ante el Real Madrid ya forma parte del pasado, y el Barça tiene a su disposición lograr la sexta victoria en siete partidos de ACB y consolidar el gran comienzo en el campeonato doméstico. Para ello, deberán superar a un Valencia que, ante su afición, buscará un triunfo que les permita superar a los azulgranas en la tabla clasificatoria.