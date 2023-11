El Barça, obligado a reaccionar ante Valencia en el 'adorado' Palau

Borrón y cuenta nueva. No le queda otra a un Barça que recibe esta noche (20:30h Movistar Plus+) a un Valencia Basket que llega al Palau Blaugrana con buenas sensaciones, tras haber plantado cara y competido ante el Real Madrid pese a la derrota por 73-76 del pasado martes, y con el recuerdo de la victoria infligida a los azulgranas en la Fonteta en partido de ACB esta temporada, donde superaron a los de Roger Grimau por 71-68.

El técnico azulgrana tiene la misión de hacer olvidar la imagen ofrecida por su equipo en el Buesa Arena ante Baskonia, donde la defensa brilló por su ausencia en tres de los cuatro cuartos, encajando 94 puntos, la peor cifra en la competición continental en lo que va de temporada. Dusko Ivanovic ganó la partida, y más allá de que el Barça tampoco estuvo demasiado inspirado en ataque, el equipo mostró una falta de intensidad impropia hasta la fecha.

Ante Baskonia, un 'accidente'

El tropiezo ante los vitorianos tan solo es la segunda derrota de la temporada en Euroliga tras ocho partidos. El contratiempo no es ni mucho menos grave y puede quedar en accidente si el equipo recupera su mejor versión ante el conjunto taronja. El Barça recibirá al conjunto de Álex Mumbrú en el Palau. El feudo azulgrana es inexpugnable en lo que va de curso, y todavía no conocen la derrota tanto en ACB como en Euroliga.

Rotación corta de bases en Valencia

Grimau y sus jugadores ya están avisados del potencial de Valencia Basket. En el precedente de Liga Endesa fueron superiores y lograron imponer su ritmo en un partido que acabó con un tanteo próximo, pero en el que el Barça fue por detrás prácticamente en todo momento. En el Palau, irán más cortos en la rotación de bases, ya que Mumbrú no podrá recuperar a Jared Harper, que sigue siendo baja junto a Martin Hermansson.

Tanto Stefan Jovic como Chris Jones serán los encargados de llevar el timón del equipo. El estadounidense es uno de los grandes peligros de Valencia en ataque, y en Euroliga promedia 11,4 puntos por partido. El máximo anotador en la competición continental es un Semi Ojeleye que está firmando 12,2 puntos por encuentro. El alero americano es uno de los fichajes que mejor está rindiendo esta temporada.

'Rambo' Davies regresa en un gran momento

Igual, o incluso mejor rendimiento es el que está mostrando el exazulgrana Brandon Davies. Tras salir del Barça el verano de 2022 rumbo hacia Olimpia Milano, pocos podían esperar que ‘Rambo’ acabase jugando para Valencia esta temporada. Tras no cumplir en Italia con las expectativas generadas, y debido a su alta ficha, Ettore Messina no tuvo problema en abrirle las puertas del equipo. No hay dudas de que en Milán, están echando y mucho, de menos, los 12 puntos que firma por duelo.

“Siempre es motivante. A todos nos gusta jugar contra equipos en los que hemos estado y más siendo un club como el Barça. Allí aún tengo amigos y gente con la que coincidí. Siempre quieres hacerlo bien contra tu ex equipo. Compites mejor y quieres dar lo mejor de ti”, comentó Davies en la previa.

Mumbrú elogia a Laprovittola

Por su parte, Mumbrú alabó a Nicolás Laprovittola, máximo anotador del Barça ante Baskonia y que promedia 12,2 puntos por partido esta temporada en Europa.

“Desde que jugamos la ultima vez, ellos recuperan a Laprovittola por lo que tiene mucho más ataque, más anotación y mucho más talento, aparte del que ya tienen. Debemos estar bien en defensa si queremos afrontar un partido duro allí. Vienen de una derrota importante y quieren resarcirse lo antes posible. Si ya era difícil, con la derrota en la pista del Baskonia se complica aún más”.

Así pues, el Barça vuelve al Palau para reencontrarse con su casa, con su afición, pero también con el juego que le ha hecho firmar un más que notable inicio de temporada.