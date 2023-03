El Barça cae ante el Fenerbahçe en una semana 'negra' en Europa

Los azulgranas, que empezaron de manera brillante (18-30), acabaron sucumbiendo ante la agresividad de los locales (81-73), en un partido calcado al de Olympiacos El Barça perdió su tercer partido consecutivo por primera vez esta temporada, y acabar entre los cuatro primeros se pone más caro

El Barça cayó en la pista del Fenerbahçe (81-73) en una semana 'negra' para el Barça que vio como dos de sus rivales directos para estar entre los cuatro mejores, le superaban, primero Olympiacos el pasado martes (77-70) y este viernes, fue el turno del equipo turco. Mirotic fue el mejor azulgrana, con 19 puntos. Con 0 de puntos de Abrines, Higgins y Kuric sin un minuto de juego, es difícil poder ganar partidos ante los equipos 'grandes' de Euroliga.

FICHA TÉCNICA Euroliga FEN 81 ________________ 73 FCB ALINEACIONES Fenerbahçe, 81 (18+19+24+20): Calathes (4), Guduric (15) Hayes-Davis (10), Motley (16), Jekiri (2)- cinco inicial-, Wilbekin (12), Edwards (0), Bjelica (3), Pierre (3), Dorsey (3), Booker (13). Barça, 73 (30+10+16+17): Satoransky (14), Laprovittola (12), Kalinic (8), Mirotic (19), Vesely (11)- cinco inicial-, Sanli (0), Abrines (0), Higgins (0), Tobey (7), Jokubaitis (2). Arbitros: Pukl (ESL), Rocha (POR) y Nikolic (SER). Sin eliminados. Incidencias: Partido de la Euroliga, correspondiente a la jornada 28, disputado en el Ulker Sports Arena, ante 13.000 espectadores. Antes del encuentro, el Fenerbahçe homenajó a Jan Vesely por su etapa en el equipo turco.

Fueron dos partidos casi calcados, con gran comienzo azulgrana (18-30), pero la agresividad local y la falta de acierto en los momentos, clave, acabaron por condenar al Barça. Acabar entre los cuatro primeros se complica.

Al igual que sucedió ante Olympiacos, el Barça tuvo un inicio brillante ante Fenerbahçe. Un triple inicial de Satoransky era la bienvenida azulgrana a lo que vendría después: un Barça muy acertado en ataque, con triples de Laprovittola y Mirotic, que enseguida situaron al Barça en control en el marcador (6-16).

Calathes no encontraba el ritmo para su equipo, con errores colectivos en el tiro, mientras los de Jasikevicius se aprovechaban martilleando el aro turco y con las diferencias creciendo para el Barça.

Primero un +12 tras triple de Laprovittola (8-20) y Kalinic situaba a los azulgrana con una máxima de 17 (13-30) ante un Fenerbahçe que maquillaba el primer cuarto con un parcial de 5-0 (18-30).

Segundo cuarto nefasto del Barça

Aunque el arranque espectacular del Barça, desgraciadamente, no tuvo continuidad en el segundo. Wilbekin cogía la batuta de los turcos y con una intensa defensa, el Barça se colapsó. Los de Saras nunca equilibraron esa agresividad de los locales, y el partido pasó a manos del cuadro turco que a pesar de un triple de Tobey, redujo la diferencia a 10 (23-33).

Kalinic, en una acción del partido ante el Fenerbahçe | FCB

Los problemas ofensivos del Barça eran evidentes, sin encontrar buenos tiros, incapaces de hacer frente a la defensa local. Además de Wilbekin, Guduric se unió al acierto ofensivo (11 puntos al descanso) y las diferencias fueron bajando hasta solo dos puntos (34-36).

Tyler Dorsey lograba sus primeros puntos con el Fenerbahçe para acercarse a solo 1 (37-38) aunque un palmeo de Tobey al límite del descanso dejaba al Barça por delante, aunque con muy malas sensaciones de cara al segundo tiempo (37-40).

Un triple de Devin Booker puso por delante por primera vez a los locales (47-46) aunque el Barça reaccionó con Thomas Satoransky posteando sobre Wilbekin, y con un parcial de 0-7 devolvía el control a los azulgrana (47-53). Los turcos seguían insistiendo, y volvían a acercase con triple del ex blaugrana Hayes-Davies (52-53).

Fenerbahçe coge el control

La defensa de Fenerbahçe se endureció de nuevo y con la permisibilidad arbitral, los turcos lograban su máxima en un ambiente muy hostil en el Ulker Arena (59-55). Los azulgrana trataban de sobrevivir al final del tercer cuarto con la máxima local (61-56).

Mirotic trató de liderar al Barça aunque recibió muchos palos | FCB

El partido empezaba a pintar mal. Vesely, el único que aguantaba al Barça en agresividad, se fue al banco y entró el 'blandito' Sanli (65-60). Higgins no encontraba el aro y Fenerbahçe se crecía a pesar de los intentos de Mirotic de mantenerse en el partido (65-65).

El montenegrino sumaba la cuarta falta a 5:22 del final. Saras decidió mantenerlo en pista con la victoria en juego y respondió a la primera con un triple (67-68). Se fue al banquillo, aunque tuvo que volver porque Fenerbahçe se iba de seis (74-68) en una buena recta final de los locales.

La inercia positiva la tuvo el cuadro de Itoudis (75-68) con un Jonathan Motley desatado (16) y el Barça ya no encontró soluciones, como pasó en Atenas. Semana 'negra' para el Barça que vive su peor racha con tres derrotas consecutivas tras caer en Estambul (81-73). Habrá que buscar la reacción lo antes posible, el domingo, ante el BAXI Manresa.