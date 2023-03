Ariadna Pujol, de vuelta a ‘casa’ con el Barça CBS

La mataronense regresa con el Barça a la pista del Cadí La Seu, donde jugó las últimas cinco temporadas El Palau d’Esports de La Seu estará lleno este sábado para este duelo catalán con ambos equipos en puestos de play-off en la Liga Femenina Endesa

La mataronense Ariadna Pujol (27 años y 1,85) vivirá un partido muy especial cuando se enfrente a su ex equipo el Cadí La Seu este sábado (19.30) vistiendo la camiseta del Barça CBS al que llegó hace apenas un mes.

Con apenas cuatro encuentros con la camiseta azulgrana, Pujol regresa a ‘casa’ para medirse a las que han sido sus compañeras esta misma campaña, aunque tendrá que hacer el corazón fuerte, y tratar de llevarse la victoria con el Barça CBS, y ante el que fue su público.

172 partidos oficiales con el Cadí La Seu no son fáciles de olvidar, aunque decidió que lo mejor para su futuro era cambiar de aires e irse al Barça. “Nunca sabes cuándo será tu próximo adiós y, tal vez, éste es el menos esperado, pero es lo que necesito en estos momentos”, dijo la jugadora en una carta de despedida.

"Mi segunda familia"

“No ha sido una decisión fácil, porque para mí sois mi segunda familia. Si me lo hubieran dicho a principio de temporada no me lo hubiera creído Pongo rumbo a otra dirección. Nadie dice que el camino será más fácil, pero lo emprendo con ganas e ilusión”, aseguró Pujol, que espera ser bien recibida en su regreso.

Será un interesante encuentro con dos equipos luchando en las posiciones de play-off. Las de La Seu afrontan el primer derbi de la temporada en el Palau d'Esports con las ganas de continuar alargando la muy dulce dinámica que arrastran.

Tres son las victorias consecutivas, dos fuera de casa en las pistas de IDK Euskotren y Hozono Global Jairis junto a la remontada en el Palau d'Esports ante un Movistar Estudiantes

El conjunto azulgrana, entrenado por Isaac Fernández, ya ha logrado la permanencia en su primer año en la máxima categoría. Con un balance de doce victorias y trece derrotas, ocupan la novena posición de la tabla clasificatoria y aspiran, a toda costa, a obtener en una plaza para los Playoffs de la competición además de haberse asegurado un puesto en la próxima