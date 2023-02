Un enorme Mechaal hace la mínima europea en las semifinales de 3.000

El hispanomarroquí necesitaba bajar de 7:48.00 para conseguir su billete para los Europeos de Estambul El discípulo de Antonio Serrano salió lanzado en la primera 'semi' de los Nacionales y se impuso con 7:47.92

El catalán de adopción Adel Mechaal se ha convertido en el primer gran protagonista de los Campeonatos de España de Atletismo en pista cubierta que se desarrollarán desde este viernes hasta el domingo en las madrileñas instalaciones de Gallur.

El campeón europeo bajo techo hace seis años en Belgrado en las 15 vueltas a la pista y bronce hace dos en Torun necesitaba cumplir el "criterio de competitividad" que la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) había fijado en 7:48.00 para esta prueba.

Mechaal, que el miércoles perdió a manos de su compatriota Mohamed Katir el récord de Europa de 3.000 metros que fijó el murciano de adopción en unos magistrales 7:24.68 (segunda mejor marca mundial de la historia tras los 7:23.81 que acreditó en esa prueba Lamecha Girma), llegaba a Madrid decidido a ganarse el billete para Estambul.

De hecho, el atleta nacido hace 32 años en Puerto Capaz (Marruecos) salió lanzado en la primera semifinal con el objetivo de calcar los tres miles en torno a 2:35 para correr por debajo de 7:48. E incluso iba ligeramente por debajo en las primeras cinco vueltas de la primera semifinal (2:34.49).

El segundo mil también estaba en torno a lo previsto por él y por su entrenador Antonio Serrano (5:10.93), pero en las últimas vueltas se encontró con el grueso del grupo. ¡Les había sacado casi 200 metros en menos de 2.500! Y eso añadía una dificultad extra por la necesidad de abrirse a la calle dos para superar a alguno de ellos.

Mechaal logró su primer gran objetivo en estos Nacionales | EFE

No lo hizo y tuvo que pelear hasta el final para conseguir la marca que le pedían por tan solo ocho centésimas (7:47.92). Para añadir más emoción, el cronometraje no funcionó a la perfección y Mechaal tuvo que esperar algún minuto antes de respirar a fondo.

"La Federación pedía un requisito de competitividad, bajar de 7.48 y lo hemos clavado. He pasado en 2.34 y en 5.10, pero cuando he visto que los alcanzaba no he querido menospreciar a nadie y he aflojado un poquito para no pasarlos. Estoy muy contento por la marca. Mi objetivo es el Europeo, donde habrá semifinal y final. Y mañana (por el sábado), más", explicó el catalán de adopción refiriéndose a la final de los Nacionales.

"Sabía que tenía que hacerlo en la semifinal o en la final y hemos considerado que era más cómodo hoy sin la presión de que viniese gente por detrás que me pudiese poner en riesgo el oro. En estos Nacionales el objetivo es ganar y haré lo que considere mejor para salir vencedor. Intentaremos sellar la clasificación para Estambul y darlo todo. En Madrid y en Birmingham correré los 1.500 y está todo preparado para el 3.000 de los Europeos", añadió en los micrófonos de Teledeporte a pie de pista en declaraciones a José María Rubí.