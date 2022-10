Simeone: "Lo único bueno es que hay que ganar los dos partidos"

El técnico argentino no pierde la esperanza de que su equipo se clasifique "Nos está costando mucho todo lo que sea el camino a los octavos de final", admitió

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, encaró este miércoles con "optimismo" la situación actual del grupo, con el equipo rojiblanco con cuatro puntos de doce posibles y con la clasificación pendiente de dos victorias en las dos últimas jornadas; expresó que "lo único bueno es que hay que ganar los dos partidos" y destacó el encuentro ante el Brujas como "uno de los mejores de la temporada".

"Seguramente, se complicó. Estamos en un lugar donde lo único bueno es que tenemos un resultado; ganar los dos partidos. Lo único bueno que hay es que tenemos que ganar. Llevamos temporadas que nos está costando entrar en los octavos de final. Después, cuando entramos, el equipo compite mejor en esos momentos", admitió en rueda de prensa después del 0-0 en el Metropolitano.

"Los números no mienten. Nos está costando mucho todo lo que sea el camino a los octavos de final. Ojalá que podamos esta temporada", abundó el técnico.

"Soy optimista y siempre busco mirar las partes importantes que tiene el equipo. Cunha entró muy bien, Morata buscó incansablemente el gol, Rodrigo empezó a reengancharse dentro del equipo, Witsel entró con personalidad, Carrasco empezó a ser más eléctrico y más importante de cara al equipo cuando entró por la derecha y todos los que empezaron el partido me generaron lo que me gusta ver: un equipo que presiona, que tiene intensidad, no da por perdida una pelota...", declaró.

"Tuvimos situaciones importantes bien generadas. Hicimos un partido muy bueno, de los mejores de esta temporada, por ritmo, por intensidad, por el rival, por la necesidad, por la tranquilidad de no volvernos locos y no perder el orden en esa búsqueda de ganar el partido. Hay un montón de cosas buenas que se hicieron, pero el gol no llegó. Posiblemente, la de Morata se nos queda más en la mente (de las ocasiones falladas)", dijo.

"Ni el mismo portero se lo esperaba. Los porteros están para pararlas y los futbolistas están para tener contundencia o no. Hicimos todo muy bien y muchísimo mejor que el partido de ida contra ellos", añadió.

Simeone explicó por qué no había jugado ningún minuto Joao Félix: "Pensé Cunha a la derecha, Joao a la izquierda y Morata arriba, pero veía que ellos tenían fuerzas para salir al contragolpe, porque la necesidad nos estaba generando querer ganar el partido y atacar. Y entendía que la fortaleza en el medio campo nos podía generar más seguridad, ya que Griezmann empezaba a bajar su energía. En ese medio campo para atacar estaba muy bien, pero para sostenernos...".

"Y entró Axel (Witsel), salió bien, como lo que buscábamos, para seguir atacando, teniendo ocasiones, equilibrando para no perder el partido y quedarnos afuera de la Champions. Y en ese ida y vuelta de elección, tomé la decisión esa", continuó el técnico argentino, que no vio "nada" del enfado de Joao Félix, que lanzó el peto en señal de disconformidad, y no tiene "nada que opinar" sobre ello.

Simeone eligió este miércoles a Ángel Correa y Antoine Griezmann como pareja de ataque. "Yo trato de seguir la forma de cada uno de ellos. Entendía que Antoine lo estamos poniendo de centrocampista y nos daba bastante en esa parte, pero él es segundo delantero, ve mejor que ninguno, tiene claridad, tiene juego y eso nos genera que pueda estar acompañado por un montón de futbolistas, siempre manteniendo el nivel que está teniendo ahora. Después están los Álvaro (Morata), Joao (Félix), Correa y Cunha, que pueden jugar entre ellos. Importa mucho el momento. Trato de agarrarme a lo que puedo percibir de lo que tiene cada uno en el momento del partido", expuso.