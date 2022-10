Joao Félix quiere irse del Atlético de Madrid

'Marca' desvela que el portugués se reunió con Jorge Mendes, su agente, para dejar el club colchonero La suplencia contra el Brujas es el último capítulo del desencuentro entre Simeone y la estrella portuguesa

Se acabó. Joao Félix ha dicho basta y quiere abandonar el Atlético de Madrid. La suplencia ante el Brujas, donde el luso no tuvo ni un minuto pese a que el equipo fue incapaz de anotar un gol, ha sido la gota que ha derramado el vaso de la paciencia del joven futbolista.

Así, 'Marca' desvela que en la noche de ayer jueves Joao Félix se reunió con su agente, el 'todopoderoso' Jorge Mendes, para buscar una salida a una situación ya enquistada desde hace mucho tiempo.

Y es que para Diego Pablo Simeone el luso no es titular indiscutible, ni mucho menos. A pesar de los mensajes del técnico colchonero, Joao Félix siente que no es importante en los planes del Cholo y quiere poner fin a esa situación.Su enfado fue visible durante el encuentro ante los belgas, cuando Witsel fue el último cambio de Simeone y Joao Félix comprobaba que no iba a saltar al campo.

De hecho, a la conclusión del encuentro fue el único futbolista que no salió a agradecer a los aficionados su apoyo durante los noventa minutos.

Por ahora el Atlético siempre se ha negado en redondo a los cantos de sirena sobre la posible salida de Joao, por el cual el club del Metropolitano pagó en su día 126 millones de euros al Benfica. Nunca ha acabado de explotar, y la cláusula de salida de 350 millones también disuade a los grandes a la hora de acercarse a su fichaje.

Pero la guerra Simeone - Joao Félix parece que ha estallado del todo, y la situación del 'Menino de Oro' comienza a ser insostenible.