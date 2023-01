"Lo normal es que Joao Félix se quede"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético lo tiene claro: "Es un jugador del Atlético y tiene un contrato largo" Sobre Simeone, el mandatario indicó que "estamos aquí hasta el tiempo que él quiera"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, dijo este domingo que Joao Félix tiene un "contrato largo" y "lo normal es que se quede" en el club rojiblanco y reiteró la confianza en el entrenador Diego Simeone, que estará al frente del equipo "hasta el tiempo que él quiera".

"Salvo que vosotros me digáis otra cosa distinta, el destino (de Joao) sigue siendo el Atlético de Madrid. Es un jugador del Atlético de Madrid, tiene un contrato largo y que yo sepa no he oído nada de que haya venido nadie a comprarlo. Es un jugador del Atlético de Madrid y lo normal es que se quede", afirmó el dirigente.

También expresó su confianza en Simeone. "Es un gran entrenador, idóneo para el Atlético de Madrid y estamos aquí con él hasta el tiempo que él quiera", dijo Cerezo, que declaró que está "convencido" de que el técnico continuará la próxima temporada.

El Atlético recibe este domingo al Barcelona. "Hace unas cuantas temporadas, los partidos más importantes de la Liga española eran los Atlético-Barcelona, donde estaban los mejores jugadores, se veían las mejores jugadas y las mayores goleadas del fútbol español. Hoy espero ver una cosa igual", apuntó.

El conjunto rojiblanco está a once puntos del liderato azulgrana. "Hace dos temporadas, cuando salimos campeones, llegamos a sacar al segundo hasta 16 puntos y el último partido si somos derrotados perdemos la Liga. Los puntos a estas alturas tienen importancia, pero no demasiada", explicó.

"El Barça siempre da miedo, porque tiene un gran equipo. Es un equipo joven, muy capaz y es uno de los candidatos a ganar la Liga", dijo Cerezo, que valoró la reacción del Atlético tras el Mundial de Qatar 2022: "La dinámica de la temporada ha cambiado y hemos empezado bien. Hemos empezado ganando, que es importante. Yo soy también de los que piensa que prefiere jugar mal y ganar".