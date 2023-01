El compromiso para fichar a Joao Félix

En Old Trafford toman la delantera en la carrera para fichar al internacional portugués del Atlético de Madrid Esperan una respuesta del club inglés a mediados de esta semana sobre si aceptan las condiciones del club español

El Atlético de Madrid quiere un préstamo de 10,7 millones de euros y un compromiso de futura compra de cerca los 80 millones al Manchester United. El atacante portugués tiene vía libre para abandonar el Wanda Metropolitano, ya que el técnico rojiblanco Diego Simeone no le tiene en cuenta en sus planes.

El internacional portugués no ha tenido actuaciones consistentes desde que se mudó al club desde el Benfica hace cuatro años y el United es actualmente uno de los principales candidatos para ficharle. Erik ten Hag quiere aumentar sus opciones ofensivas, y con la rescisión del contrato de Cristiano Ronaldo en noviembre, hay una vacante libre en ataque.

Según informaciones detalladas por Mirror, el agente del atacante portugués del Atlético de Madrid, Jorge Mendes, tuvo una reunión con Miguel Ángel Gil para presentar la oferta inicial del United de un préstamo directo de 3 millones de euros y el compromiso de cubrir los salarios del jugador.

Sin embargo, el club rojiblanco rechazó la primera oferta y esperan una respuesta del club inglés a mediados de esta semana sobre si aceptan las condiciones del club español o igualar cualquier oferta presentada por otro club que sea superior a la presentada anteriormente.

El Arsenal también mantiene interés en el portugués y estaba ansioso por ficharlo en el verano. El Atlético cree que Mendes sostendrá más conversaciones con los Gunners mañana para ver si reafirman o no su posición inicial.

Una puja en la que el exjugador del Manchester United, Patrice Evra ha querido opinar y valorar si es necesario o no seguir en la lucha por el atacante del Atlético de Madrid: "Podemos jugar con Martial, Garnacho y Rashford pero necesitamos un killer, alguien que viva para los goles. No me importa si juegan bien, solo quiero que marquen goles. Por eso no creo que Joao Félix sea el tipo de jugador adecuado para el United en este momento", advirtió Patrice.

“No quiero que el United se vea hermoso. Con jugadores como Félix, la gente dirá lo hermosos que nos vemos con la forma en que jugamos, eso no me importa. En este momento necesitan traer a alguien que venga solo a marcar goles”, zanjó el ex del Manchester United.