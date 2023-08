El lamento de Diego Costa por irse del Atlético: "El Cholo no lo vio..."

El delantero, que se desvinculó de los Wolves, habló de su salida del club colchonero "Fue mi culpa, de nadie más", destacó el hispano-brasileño

Diego Costa destapó muchos detalles de su carrera. El delantero, con pasado en el Atlético de Madrid, Valladolid, Chelsea, entre otros, habló en 'Relevo' sobre lo que fue su salida del club rojiblanco, lamentando la situación y cómo se dieron las cosas.

"Ahora mismo hay muchas cosas que me equivoqué. Una no fue por mi culpa: mi salida del Chelsea. La segunda, la del Atleti. En ese momento yo estaba pasando por algo personal, y el Cholo no lo vio, pensó en él y en el equipo y es normal", apuntó Costa, que jugó su último partido con el Atlético en diciembre de 2020.

Sin embargo, Costa destacó que su relación con Simeone sigue siendo muy buena: "Nosotros teníamos un trato apalabrado sobre algunas situaciones que podían pasar, en el que habría un respeto mutuo, porque me la jugué mucho para estar con él y hemos ido siempre de la mano", comentó.

"Yo doy todo y quiero recibir lo mismo, pero normalmente nunca recibes lo que das y no debemos hacer las cosas esperando. Pero nos encontramos el otro día y nos dio mucha alegría. El sentimiento era de 'cómo quiero a este cabrón', y sé que era mutuo, hasta me pagó la cena, ja ja ja", bromeó sobre su reencuentro con el Cholo.

Además, desveló su 'modus operandi': "El Cholo es jodido para un jugador recién llegado. Nunca va en contra del futbolista, se come él toda la mierda. Si lo hace es porque ya sabe que quiere que se vaya".