El futuro de Sergio Ramos, cerca de cerrar otro culebrón

Dos equipos han surgido como candidatos para fichar a Sergio Ramos: el Besiktas y Al Ittihad El Al Ittihad el mejor posicionado, contrato de dos años con opción de rescisión

Con el cierre del mercado de fichajes en las principales ligas de Europa, Sergio Ramos se mantiene como agente libre, siendo uno de los principales temas del verano futbolístico. Mientras se especulaba con un posible regreso a equipos como el Sevilla FC, a pesar de que esa opción nunca pareció ser una realidad viable, como se había adelantado desde la propia entidad nervionense.

A sus 37 años, el defensor español no tiene planes de retirarse y sigue buscando una nueva aventura que le permita demostrar su calidad en el campo. No ha habido escasez de interesados, pero las condiciones del jugador parecen haber ralentizado su búsqueda de un nuevo equipo.

Sin embargo, dos equipos han surgido como candidatos para fichar a Sergio Ramos: el Besiktas y Al Ittihad. Según el periodista especializado en fichajes Santi Aouna, Al Ittihad está en la posición más favorable para cerrar un acuerdo con el jugador. Aouna informó que "El Ittihad confía en cerrar el trato por Sergio Ramos, ofreciendo un contrato de dos años". También mencionó que "Besiktas no ha renunciado al trato, pero ahora Al Ittihad está en la pole position".

