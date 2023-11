Xavi es la mayor esperanza de Gavi

El entrenador culé sufrió en diciembre de 2005 una lesión muy parecida a la de su ahora pupilo. Nadie apostaba por su presencia en el Mundial 2006 en Alemania. El entonces medio culé no sólo llegó a tiempo para la cita, sino que fue pieza clave en aquel equipo embrión del que luego ganó Euro-Mundial-Euro seguidos. El ejemplo de Xavi alimenta la esperanza de Gavi no sólo de que puede jugar la Euro, sino también de que puede seguir creciendo en su exuberante carrera.

El último parón FIFA de selecciones se ha convertido en un interminable parte médico que, en el caso de España, deja una víctima: Gavi, mediocampista del FC Barcelona, se lesionó de gravedad contra Georgia en una dolencia que convirtió el triunfo de ‘La Roja’ (3-1, clasificados como primer de grupo) en una derrota anímica. No hubo integrante del combinado nacional que no abandonase Valladolid con sensación depresiva. Y todo pese a que España es una de las cuatro máximas favoritas a llevarse el título sólo por detrás de Inglaterra, Francia y Alemania. En las apuestas de fútbol de Betfair, España tiene un 12,5% de probabilidades implícitas de levantar el trofeo por cuarta vez en su historia. De la presencia (o no) de Gavi en la lista final de Luis de la Fuente podrían depender mucho esas opciones.

Claro que pocos se sintieron tan angustiados con la lesión como Xavi Hernández, entrenador de los culés que es, a la vez, una de las víctimas principales de la dolencia y, a la par, esperanza para su jugador.

Víctima porque el entrenador no podrá tener bajo sus órdenes seguramente lo que reste de temporada a uno de sus jugadores clave, ése que, cuando De Jong también se lesionó en el inicio de curso, acabó cogiendo galones para ejercer en toda la medular azulgrana. Líder pese a su juventud (19 añitos le alumbran) ya sabe lo que es ejercer como peso pesado del vestuario, e incluso dirigirse a vacas sagradas de su club como si tuviera su misma edad. Su mismo peso. La ausencia de Gavi es, para Xavi, un mazazo que deja tocado el resto del curso a un club, además, incapacitado económicamente para hacer grandes fichajes. El mercado invernal es poca esperanza para encontrar recambio al sevillano.

El ejemplo de Xavi en 2006

Claro que la cercanía de Xavi con Gavi le vendrá bien al chaval para ejercer de esperanza precisamente con su propio ejemplo. En la temporada 2005-2006, por ser precisos a inicios de diciembre de 2005, el entonces mediocampista azulgrana se lesionó la rodilla con una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha que le obligaba a decir adiós a la temporada y, de paso, hacía muy compleja su presencia en el Mundial de 2006 que (curiosamente como esta Euro 2024) se disputaba en Alemania. El caso es muy parecido al de Gavi, sólo que en aquel entonces Xavi se lesionó jugando con el Barça y no con la selección española.

Sucedió, sin embargo, que allá donde la mayoría veían a Xavi fuera de combate para el Mundial, se recuperó a tiempo y acabó jugando como una de las piezas importantes en la medular que armó Luis Aragonés para un campeonato que fue, en verdad, embrión de lo que vendría después. Tras aquel torneo, ‘El Sabio de Hortaleza’ ajustó su plantilla (especialmente con las no convocatorias futuras de Raúl y Cañizares) y montó el equipo que ganó la Euro 2008, base del que luego se llevaría el Mundial en 2010 y repetiría Euro en 2012.

Es decir, que Gavi tiene en su propio entrenador el mejor ejemplo de que, aunque ahora los augurios son negativos, puede llegar a la Euro y seguir construyendo la carrera de leyenda que se le auguraba antes de la dolencia.

Alternativas complejas

Porque para Luis de la Fuente es, ahora mismo, complejo encontrar un futbolista que sea capaz de ejercer de recambio de Gavi. Primero, por ese liderazgo innato antes mencionado, pero también por una personalidad que le hace ser jugador que arrastra al resto de sus compañeros en todos los partidos. Y en cuanto a despliegue, porque la capacidad que tiene Gavi para combinar perfil defensivo y ofensivo es escasa en el fútbol moderno.

Cabe recordar que el futuro de la medular en España y su esperanza yacía hasta hace no mucho tiempo en dos jugadores culés a los que precisamente las lesiones han dejado fuera de la órbita en La Roja. Además del propio Gavi, el futuro de España estaba llamado a ser cosa de Pedri, pero el alto ritmo de partidos del canario, especialmente en un 2021 plagado de compromisos (jugó la Euro y los JJOO) lo han llevado a lesiones de las que ahora se recupera, pero con mucha prudencia. Si los dos pudieran comparecer en la Euro, las opciones de España crecerían. Lo contrario supondría un serio trastorno para el combinado nacional.