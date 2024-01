Xabi Alonso, favorito en las apuestas para relevar a Klopp en el Liverpool

El tolosarra, ahora en el Bayer Leverkusen, aparece muy destacado. Su pasado como leyenda ‘red’, su estilo y sus éxitos en Alemania son presentación perfecta. Según varias informaciones, cuando renovó hasta 2026, incluyó una cláusula liberatoria por si le llamaban el Real Madrid, el Liverpool o la Real Sociedad. El futuro de Klopp podría aparecer vinculado a la Liga. En España el Real Madrid lo sondeó y en el FC Barcelona, Joan Laporta lo tuvo como candidato al banquillo.

Jurgen Klopp no seguirá como entrenador del Liverpool la próxima temporada. El anuncio de su adiós sentó como un terremoto en la Premier League, competición que ha convertido al técnico germano en uno de sus iconos. No es para menos. La actual es su novena temporada al frente de los ‘reds’ y bajo su mando ha ganado de nuevo una Champions League. Además, su personalidad, forma de ser, normalidad y cercanía le confieren un área de icono especial. Un entrenador franquicia ya no sólo para el club, sino para toda la competición. Pero Klopp está “quedándose sin energías”, como él mismo ha confesado como motivo para una despedida que tiene consecuencias españolas. Xabi Alonso es el favorito para reemplazar al preparador red.

Lo dicen las apuestas de fútbol de Betfair, que sitúan al tolosarra (leyenda también del Liverpool, ojo con eso) como máximo favorito al puesto con una probabilidad implícita del 44%, muy por detrás de Pep Lijnders (segundo de Klopp) y Steven Gerrard (otra leyenda red ahora en Arabia Saudí). También lo dice la lógica de un movimiento que Xabi Alonso incluso habría previsto en su contrato de renovación con el Bayer Leverkusen, actual líder de la Bundesliga y favorito también según las cuotas a desbancar al Bayern de Múnich como campeón alemán.

Una cláusula para quedar libre

Según varias informaciones, Xabi Alonso, que renovó con el Leverkusen hasta 2026, incluyó en ese contrato una cláusula liberatoria para tres supuestos concretos: que le llamara el Real Madrid, la Real Sociedad o el Liverpool, los tres equipos que más han marcado su carrera. En una entrevista con Jorge Valdano, el ex directivo merengue le preguntó en su condición de aficionado blanco si existía esa cláusula. Al contrario de su habitual estilo pausado, Xabi Alonso despejó al voleón y se negó a responder la pregunta. Un regate que no hizo más que avivar el rumor.

Sucede que la opción que podría ser enemiga del Liverpool en esta carrera por hacerse con el tolosarra, la del Real Madrid, está ya descartada en el corto plazo visto que Carlo Ancelotti, actual técnico merengue, también ha renovado hasta 2026, lo que hace que los blancos no tengan la necesidad inmediata de firmar un reemplazo para el transalpino. Vía libre para el Liverpool… si el Liverpool quiere.

Miradas para Arbeloa

La decisión, en todo caso, no parece que se tomará a toda velocidad. Dicho de otra forma, seguramente en Anfield llevan ya tiempo trabajando en esto toda vez que Klopp ha confirmado que sabía desde hace tiempo que lo dejaría. Lo normal es que, por su habitual honestidad, se lo comunicara primero al club para empezar a tomar pasos en la búsqueda del reemplazo.

Entre tanto, Xabi Alonso sigue haciendo historia en la Bundesliga y ganando méritos para un movimiento de futuro que, quizá, podría tener más consecuencias españolas. En el Real Madrid se barajó la opción de que Álvaro Arbeloa, ahora entrenador del Juvenil A, se incorporara como su segundo de firmar por la casa blanca. También ex del Liverpool, no sería de extrañar que se lo pudiera llevar a Reino Unido para esta aventura, si finalmente se concreta.

Klopp… ¿rumbo a la Liga?

Mientras, la otra gran duda que deja este movimiento telúrico con epicentro en Liverpool es saber cuál será el futuro de Klopp. Ese cansancio del que hablaba el alemán podría dejarle espacio a un año sabático. Es una solución que ya tomó Pep Guardiola cuando abandonó el FC Barcelona alegando también un cansancio crónico (amén de una relación deteriorada con el vestuario). Cierto que a Pep el descanso le duró sólo unos meses. Apenas medio año más tarde, ya comunicó su fichaje por el Bayern Múnich.

Las apuestas de Betfair, sin embargo, ven claro que acabará dirigiendo a Alemania tras la Euro. Le dan las cuotas un 90% de probabilidades implícitas. En el caso de Klopp, el movimiento también podría tener reverberaciones españolas con epicentro en los dos grandes de la Liga. El Real Madrid lo tuvo en su agenda y, quién sabe, podría reactivar el interés dependiendo de si Ancelotti cumple esos dos años de contrato al completo o si hay relevo antes. En ese escenario, un potencial descanso de Klopp le daría opciones. En Betfair tiene una probabilidad implícita del 8%.

También el FC Barcelona se ha mostrado siempre interesado en Klopp, especialmente en la figura de un Joan Laporta, su presidente. El mandatario no ha negado jamás que le gusta mucho la figura del técnico y su personalidad, aunque su estilo futbolístico seguramente no encaja en el modelo que representa el club o Xavi Hernández. Quizá en la necesidad de dar aires frescos y renovados a esa hoja de ruta, se podría reactivar la opción de Klopp y el Camp Nou. En Betfair tiene una probabilidad implícita del 7%.