Vuelta semifinales Europa League: El Pizjuán, ‘garantía’ de éxito ante una Juve que no asusta

El Sevilla nunca ha perdido una eliminatoria a doble partido en la Europa League jugando la vuelta en casa, superando cada una de las nueve anteriores La Juventus ha ganado sólo dos de sus últimos 17 partidos a domicilio ante rivales españoles en eliminatorias de una competición europea

Sevilla-Juventus y Bayer Leverkusen-Roma deciden dos plazas para la final de la Europa League. El conjunto andaluz sigue en una impecable racha desde la llegada de Mendilibar que sólo ha perdido un partido oficial bajo su dirección.

La Juve respira más tranquila en Italia sin reducción de puntos, pero viajar a España no le sienta nada bien en los últimos tiempos. En Alemania, Xabi Alonso espera que la versión visitante aparezca en la Roma que sufre lejos de Italia.

Sevilla- Juventus (1-1): La mística del Pizjuán impulsa al Sevilla

Sevilla y Juventus se han enfrentado en cinco ocasiones en Europa, siendo la única victoria del conjunto hispalense en casa en diciembre de 2015 (2E 2D) pero dejando muy buenas sensaciones en el partido de ida donde sólo pudieron empatar los italianos en el tiempo añadido. Los de Mendilibar podrían convertirse en el segundo equipo que elimina a la Juventus en una semifinal europea este siglo tras el Benfica en la Europa League 2013/14 (2-1 en el global). España es un lastre para la vecchia signora. La Juventus ha ganado sólo dos de sus últimos 17 partidos a domicilio ante rivales españoles en eliminatorias de una competición europea (3E 12D), manteniendo la portería a cero solo una vez en esos 17 encuentros (0-0 en Barcelona en la 2016/17).

Otro dato más para el optimismo andaluz está en el factor cancha. El Sevilla nunca ha perdido una eliminatoria a doble partido en la Europa League jugando la vuelta en casa, superando cada una de las nueve anteriores. De hecho, han ganado 24 de sus últimos 27 partidos en la competición en el Ramón Sánchez-Pizjuán (2E 1D). La Juve busca clasificarse para su primera final europea desde la Champions League 2016/17, con Massimiliano Allegri. De hecho, Allegri podría convertirse en el quinto entrenador que alcanza las finales de la Champions League y la Europa League tras Diego Simeone, Rafa Benítez, Jürgen Klopp y José Mourinho. El vínculo del Sevilla con esta ronda es mayúsculo. Ha ganado los tres partidos de semifinales que han disputado en casa en la Europa League (2013/14, 2014/15 y 2015/16), marcando ocho goles y solo encajando uno.

Un factor clave del partido será el ataque sevillista con un hombre en forma. Desde que terminó el Mundial, Youssef En-Nesyri ha marcado nueve goles en 13 partidos como local en todas las competiciones, un gol cada 106 minutos. Tres de esos tantos han sido en tres partidos en la Europa League en el Ramón Sánchez-Pizjuán en este periodo. En la Juve, Ángel Di María lidera a todos los jugadores de la Juventus en competición europea tanto como en goles (4), como asistencias (3), participaciones de gol (7), ocasiones creadas (21) y regates completados (23). Según los pronósticos de Betfair, que se clasifique el Sevilla se paga a 1.73€ por euro apostado mientras que lo haga la Juventus cotiza a 2.05€ por euro apostado. El conjunto hispalense es el favorito.

Bayer Leverkusen- AS Roma (1-0): Xabi, ante la medicina visitante de Mourinho

Tras perder la ida en Roma, el Bayer Leverkusen no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos ante el conjunto romano (2E 2D) desde que vencieran en su primer enfrentamiento en octubre de 2004. La Roma, eso sí, ha ganado dos de sus últimos 15 partidos europeos a domicilio ante rivales alemanes (1E 12D), siendo esos triunfos en octubre de 1988 vs FC Nürnberg y en diciembre de 2000 ante el Hamburgo. No ganaron en sus últimos cinco desplazamientos (1E 4D). El Bayer Leverkusen se enfrenta también a su historia ya que solo ha superado una de sus 11 eliminatorias a doble partido en competición europea en las que perdió la ida, aunque fue justo esta temporada en los playoffs de la Europa League ante el Mónaco.

Tras ganar la Conference League la pasada temporada, la Roma podría disputar la final de una competición europea por segunda campaña seguida con José Mourinho tras no hacerlo desde la 1990-91 en la Copa de la UEFA antes de la llegada del portugués al banquillo. La Roma ha superado 23 de sus últimas 25 eliminatorias a doble partido en competición europea en las que ganó la ida, con las dos excepciones siendo ante el Manchester United en la 2006-07 y contra el Oporto en la 2018-19.

Para el optimismo de los de Xabi Alonso es que la Roma ha ganado solo uno de sus últimos ocho partidos a domicilio en Europa (3E 4D), mientras que se quedaron sin marcar en sus últimos tres tras marcar en cada uno de los 24 anteriores. Solo una vez estuvieron en una racha de cuatro partidos lejos de casa sin marcar en Europa: entre octubre de 1975 y octubre de 1980. En cuanto a nombres propios, Lorenzo Pellegrini ha participado en más goles que cualquier otro jugador en la Europa League esta temporada (8), marcando y asistiendo en cuatro ocasiones. Pellegrini ha participado en 55 secuencias de jugada que han terminado en remate este curso, 11 más que cualquier otro jugador de la Roma. Según los pronósticos de Betfair, que se clasifique el Bayer Leverkusen se paga a 2.63€ por euro apostado mientras que lo haga la Roma, muy favorita, cotiza a 1.47€ por euro apostado.