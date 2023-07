La última locura de Nick Kyrgios

El tenista australiano se ha tatuado toda la espalda con personajes del famoso videojuego Pokémon Ha acudido a un estudio de Los Ángeles y ha compartido todo el proceso en redes sociales

Por A o por B, Nick Kyrgios siempre acapara todas las miradas, la mayoría de veces por verse envuelto en alguna polémica. El australiano vuelve a ser noticia este martes, pero esta vez por un tatuaje que se ha vuelto viral en redes sociales.

La última locura del reconocido tenista tiene que ver con un gigante tatuaje que se ha grabado en toda su espalda con el videojuego Pokémon como protagonista, algo de lo que todo el mundo habla en las últimas horas por su espectacularidad.

Personajes como Blastoise, Gengar, Snorlax, Charizard, Mewtwo, Gyarados o Dragonite forman parte ya para siempre de su cuerpo gracias al trabajo de hasta cinco tatuadores al mismo tiempo durante una hora en un estudio de Los Ágeles, según informó el propio tenista a través de sus redes sociales.

Just quietly, how good is Pokemon Go. Honestly been playing that more than tennis 😳😅😍