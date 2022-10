La última de Higuaín

New York City y los errores defensivos de Miami supusieron el adiós del 'Pipita' tras perder 3-0 El delantero argentino Gonzalo Higuaín se agachó en el césped y no pudo evitar las lágrimas al pensar en lo que dejaba atrás en su último partido con el Inter Miami

New York City avanzó a la segunda ronda de los playoffs de la MLS tras imponerse este lunes a Inter Miami con tres goles que pudieron ser más en el partido que supuso el adiós definitivo al fútbol profesional en activo de Gonzalo Higuaín.

Con el pitazo final del partido de primera ronda de los playoffs de la MLS, que concluyó con la eliminación de su Inter Miami ante el New New York City (3-0), Higuaín se agachó en el césped y no pudo evitar las lágrimas al pensar en lo que dejaba atrás.

“Sentí que se terminó, que se acaba lo que más amé. Durante la mitad de mi vida, fueron 17 años y medio de carrera, y se te vienen todas las imágenes a la cabeza de lo que viviste, de lo que soñaste, de lo que me esforcé”, indicó.

Enamorado de Miami

Miami se convierte desde ya en su lugar de residencia, una ciudad que definió como "maravillosa" y un sitio que le cambió en lo personal y lo profesional.

“Fue un privilegio haber venido a jugar aquí, son de los años que más disfruté de mi carrera. Esta liga y el club me devolvieron las ganas que había perdido en el último tiempo, el amor por jugar a la pelota”, dijo.