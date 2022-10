Todas a Vini

El brasileño ha participado de forma directa en sus últimos cuatro encuentros en el Bernabéu Con tres goles y una asistencia, es su mejor racha como jugador del Real Madrid

El delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, fue uno de los grandes protagonistas en el empate ante Osasuna. Diferencial junto a Karim Benzema, el extremo anotó el único tanto del encuentro y confirmó su gran momento.

El brasileño, que suma ya cinco tantos y cuatro asistencias en un total de nueve encuentros esta temporada, ha participado en sus últimas cuatro apariciones en el Santiago Bernabéu de forma directa: tres goles y una asistencia.

El ex del Flamengo forma una dupla letal con Karim Benzema, la figura más diferencial de la pizarra de Carlo Ancelotti. Como jugador del Real Madrid ya suma 41 tantos y 47 asistencias en un total de 179 encuentros oficiales entre todas las competiciones.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti cedió sus primeros puntos en LaLiga tras no doblegar a Osasuna en casa. Un tanto de Kike hizo la igualada y confirmó el reparto de puntos: con el empate, el equipo de la capital perdió el liderato en detrimento del Barça.

