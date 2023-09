Fin a trece años de sequía

El último portero que marcó en la Liga de Campeones había sido el nigeriano Vincent Enyeama el 29 de septiembre de 2010 El portero de la Lazio, Provedel, también marcó otro gol de cabeza en la temporada 2019-20 con la Juve Stabia ante el Ascoli en la Serie B y también en el minuto 95

Ivan Provedel, portero de la Lazio, fue el protagonista de la jornada de ayer en la Champions al lograr el empate de su equipo tras un remate de cabeza en el minuto 95 para empatar 1-1 el partido contra el Atlético. El guardameta italiano sorprendió a la defensa rojiblanca en la última acción del encuentro. No es habitual que un portero marqué goles y en la Champions, no sucedía un hecho similar desde hace trece años.

"¿Fue un buen gol? Para hacer una broma, estudié a Immobile", bromeó Provedel en Sky Sport. El portero italiano reconoció que "creo que aún no me doy cuenta, el fútbol en las buenas y en las malas es rápido y rápido, lo disfrutaré esta noche... Pero lamentablemente no ganamos", aseguró el italiano. Antes de Ivan Provedel en la noche de ayer, el último portero que marcó en la Liga de Campeones había sido el nigeriano Vincent Enyeama el 29 de septiembre de 2010, que marcó el 1-0 de penalti en el 2-3 del Happoel Tel Aviv en su visita al Salzburgo, excluyendo los penales Sinan Bolat el 9 de diciembre de 2009.

El arquero llegó a la Lazio apenas en agosto de 2022, luego de militar en clubes como Spezia, Empoli o Juve Stabia. Ivan Provedel, que tiene 29 años y 1,94 m., recordó el día que metió otro gol de cabeza la temporada 2019-20 con la Juve Stabia ante el Ascoli en la Serie B... ¡también en el minuto 95! Su gol sirvió para que el Juve Stabia empatase 2-2.

Se incorporó al Chievo Verona en 2012 procedente del Udinese. Durante la temporada 2013-14, jugó cedido en Pisa en la Lega Pro Prima Divisione. Es también cedido a la Perugia de la Serie B durante la presente temporada. Hizo su debut en la Serie B el 29 de agosto de 2014 contra el Bolonia en una victoria en casa por 2-1.En el verano de 2017, se completó su traspaso al Empoli por 1,2 millones de euros.

El 22 de enero de 2020, Provedel fichó cedido por la Juve Stabia. El 7 de febrero de 2020, debutó en el empate por 2-2 ante Ascoli. El 5 de octubre de 2020, Provedel firmó un contrato de dos años con la Spezia. El 8 de agosto de 2022, Provedel fichó por la Lazio. En la fecha 1 de la Serie A, la Lazio se enfrentó al Bolonia con Provedel como suplente. Gracias la expulsión del arquero titular Luís Maximiano a los pocos minutos de haber empezado el juego, Provedel tomo su lugar. Por sus buenas actuaciones, el 16 de septiembre se anunció su primera convocatoria por la selección italiana a las fechas de la Liga de las Naciones contra Inglaterra y Hungría.