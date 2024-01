La pelea entre Leroy Sané y el técnico del Unión Berlín

Nenad Bjelica y Leroy Sané protagonizaron uno de los momentos más insólitos de la jornada Bjelica le dio un 'guantazo' a Sané, que le reclamaba el balón

El técnico del Union Berlin, Nenad Bjelica, fue autor de un nuevo lío en la Bundesliga. Durante el encuentro aplazado en el Allianz Arena entre Bayern y Unión Berlín tuvo lugar un encontronazo entre Leroy Sané y el entrenador de los visitantes.

El Bayern se adelantó con un gol de Raphael Guerreiro al comienzo de la segunda parte. Todavía estaba 1-0 y faltaban poco más de 15 minutos para el final, cuando Bjelica chocó con Sane. Inicialmente, el entrenador croata pareció intentar quitarle el balón a la ex estrella del Manchester City cuando este intentaba sacar rápido de banda. Luego respondió golpeando a Sané en la cara cuando el jugador intentó recuperarlo.

Tuvieron que intervenir asistentes de ambos conjuntos para frenarlos y luego el alemán le dio un empujón a Bjelica. Los jugadores y el personal de ambos equipos comenzaron a rodearlos.

"La pelota vino hacia mí y fui a dársela a Sane", dijo Bjelica después del partido, según informó Reuters. "Él me empujó y luego reaccioné de una manera que no debería haberlo hecho: con mi mano en su cara. Me sentí provocado y simplemente reaccioné de la manera que no debería haberlo hecho".

Nenad Bjeliça se convirtió en entrenador del Union Berlin el pasado mes de noviembre, tras la destitución de Urs Fischer. El croata intenta recuperar al conjunto berlinés, que lucha por esquivar los últimos puestos de la Bundesliga. Sin embargo, ahora le espera una sanción por su rifirrafe con Leroy Sané.