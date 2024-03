El mejor ataque de su historia

El Girona ya tiene el ataque más productivo de su historia en una temporada, contabilizando 59 goles Ya son más que los 50 que se lograron la campaña 2017-18; los 37 de la 2018-19; y los 58 de la 2022-23

El Girona ya tiene el ataque más productivo de su historia en una temporada, contabilizando 59 goles y además de ser el segundo máximo anotador de LaLiga, es su mejor temporada en Primera, de las cuatro que lleva, de momento con 62 puntos gracias a un fútbol vistoso, alegre y repleto de pegada. Solo le superan en goles el Real Madrid y el Barcelona.

Estos 59 goles, sin haber finalizado todavía la Liga, ya son más que los 50 que se lograron la campaña 2017-18; los 37 de la 2018-19; y los 58 de la 2022-23 y en solo cinco encuentros de Liga (ante Real Madrid, tanto en la primera vuelta como en la segunda, Almería, Real Sociedad y Mallorca) se ha quedado a cero. Siempre que se ha adelantado en el marcador no ha perdido. Lo ha logrado en 15 duelos y el balance ha sido de 13 victorias y dos empates. Las únicas ocasiones en las que no logró aguantar el resultado a favor fue contra el Athletic (1-1) y el Betis (1-1).

El problema ahora es que Artem Dovbyk, su máximo goleador, no pasa por su mejor momento. En la primera parte de la temporada, el ucraniano fue sensación en el Girona FC a base de goles pero desde hace unas jornadas ha perdido clarividencia. Desde el triplete que le marcó al Sevilla FC el 21 de enero no ha vuelto a marcar. Artem Dovbyk se quedó en 15 goles y 7 asistencias con el Girona FC en este momento de la temporada. Ya han pasado 8 partidos en los que no ha podido marcar.