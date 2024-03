Haaland sorprende con un dato escalofriante

Erling Haaland ha demostrado con creces haber dejado atrás todos los problemas de su lesión de estrés en su pie. El delantero noruego, que se perdió más de nueve partidos por sus molestias físicas, volvió a disputar minutos en el encuentro ante el Burnley del pasado mes de enero.

Aunque tan solo gozó de 20 minutos, Haaland ya mostró sus inagotables ganas de perforar la portería contraria. No anotó en su regreso, pero no tardó mucho en volver a celebrar un gol dos jornadas después con un doblete ante el Everton.

Tras su vuelta de la lesión, el 'cyborg' ha jugado ocho encuentros en los que ha anotado ocho goles. La actuación más soberbia fue la del pasado partido de FA CUP en el campo del Luton. Erling anotó la escalofriante cifra de cinco goles en tan solo 58 minutos.

Más allá de los espectaculares números en los que a goles se refiere, hay un dato todavía más sorprendente de Erling Haaland. En los 1745 minutos que ha disputado en Premier League, únicamente le han señalado un fuera de juego.

The only time @ErlingHaaland has been caught offside in the Premier League this season 😅 pic.twitter.com/XqFfvosUQh