Fernando Alonso es incansable por este motivo

Al piloto asturiano no se le ha apagado el deseo de ser tricampeón del mundo "Entreno y corro cada día pensando que el tercer título es posible", asegura

Las palabras de Fernando Alonso en la charla durante un acto del patrocinador B&O muestra que el piloto asturiano nunca ha perdido de vista su tercer mundial, ni cuando no tenía coche para pelear por el mismo.

Apuestas deportivas.

"Siempre creo que es posible, por eso sigo corriendo. El desafío es grande, debes superar algunas dificultades y a los equipos que están en lo más alto. Pero yo corro cada día y entreno cada día pensando que el tercer título es posible", aseguró.

"Empecé mi carrera pensando en estar 8 ó 10 años, luego gané dos títulos y pensé, uno o dos más y ahora mira, me encuentro afrontando la carrera más larga de la F1 y me siento aún fresco, disfruto cada día, me levanto y soy feliz", añadió.

De momento, su inicio de temporada con Aston Martin no ha sido para nada malo. Suma tres podios en tres carreras. Subió al tercer cajón en Baréin, Arabia Saudi y Australia. Ahora, llega el turno del GP de Azerbaiyán.

En la clasificación general, el ex de Alpine es tercero con 45 puntos, solo superado por los Red Bull (Sergio Pérez, con 54, y Max Verstappen, con 69). En cuanto al Mundial de Constructores, Aston Martin se destaca como la segunda mejor escudería con 65 puntos por detrás de Red Bull (123).