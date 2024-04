Abonado a las semifinales

La Roma ha llegado a semifinales en cada una de las últimas cuatro temporadas en las principales competiciones europeas. Entre los equipos italianos, sólo la Juventus ha tenido más temporadas consecutivas llegando al menos a semifinales (5 de 94/95 a 98/99) – 4 también el Inter de 63/64 a 66/67. Quinta semifinal europea para 'La Loba' en las últimas siete temporadas.

El AS Roma confirmó su paso a la semifinal de UEFA Europa League, luego de eliminar al AC Milan, en duelo de vuelta de cuartos, disputado en Stadio Olímpico de la capital italiana. Con goles de Gianluca Mancini a los 12' y Paulo Dybala, en el mejor tanto de la noche, a los 22 minutos, el conjunto 'giallorossi' avanzó de ronda, tras ganar 1-0 en la ida.

Parte del éxito la tiene De Rossi, que sucedió a Mourinho y se ha ganó la renovación, como comunicó el club: "Nos complace anunciar que continuará como entrenador de la AS Roma al final de esta temporada y en el futuro inmediato. En su breve mandato como entrenador, el impacto positivo que su liderazgo ha aportado a todo el club ha continuado la historia de su extraordinaria trayectoria con la Roma. El liderazgo de Daniele está marcado por el respeto y el coraje, mientras que su fuerza y confianza, profundamente arraigadas en el club, están en consonancia con los valores de la Roma, la ciudad y nuestros aficionados, que no tienen parangón. Seguiremos trabajando juntos con un compromiso cada vez mayor para ofrecer el futuro que merecen los aficionados de la AS Roma. No podríamos estar más contentos de construir un proyecto a largo plazo con Daniele".