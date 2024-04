El Real Madrid ya tiene el heredero soñado para la portería de Courtois

El Real Madrid se ha caracterizado en las últimas décadas por ser siempre factoría de grandes porteros. Su cantera ha proporcionado camadas de guardarredes que han alimentado, no sólo a los merengues, sino a otros clubes. El ejemplo más paradigmático es el de (obvio) Iker Casillas. Pero a la sombra del ex capitán del Real Madrid han ido emergiendo otros jugadores de renombre en España: Diego López, Jordi Codina, Antonio Adán, Kiko Casilla o Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane y ahora uno de los mejores arqueros de Segunda en el Eibar. Desde el fichaje de Courtois, los blancos han cortado este grifo de talento. Mal no les ha ido, eso sí, visto que el belga ha sido héroe, por ejemplo de la 14ª. Ahora ese rol esperan que lo cumpla Lunin para una 15ª compleja: en las apuestas de fútbol de Betfair el Real Madrid es el tercer candidato, con una probabilidad implícita del 14%.

Desde 2018 ya no hay aspirantes canteranos al trono que ocupa el belga. De hecho, esta temporada de agitación en la meta por las lesiones, el club merengue ha mirado antes fuera (Kepa) que a Valdebebas para buscar un reemplazo al mismo Courtois. Una posibilidad que ahora alimenta un ilustre apellido: Lucas Cañizares es el siguiente aspirante tan simbólico puesto.

Lucas es hijo de Santiago Cañizares, leyenda del Celta, el Real Madrid, el Valencia y la Selección Española. Con los blancos ganó dos ligas, una Supercopa y una Champions. En el Valencia logró otras dos ligas, dos Copas y una UEFA. También fue el arquero con los que los che jugaron sus dos únicas finales de Champions ante el mismo Real Madrid (derrota por 3-0) y Bayern de Múnich (derrota en los penaltis). En este último partido su imagen tapándose la cara con su famosa toalla rosa mientras lloraba desconsolado se hizo estampa del dolor che.

Buen portero bien aconsejado

Ahora su hijo (21 años) trata de prolongar el renombre que tuvo su padre en la cantera merengue con un recorrido similar. Porque Santi Cañizares también fue canterano, aunque en su caso, fichado desde Puertollano, pero tuvo que buscarse la vida lejos de la antigua Ciudad Deportiva para tener minutos. Lucas apunta a que podría seguir el mismo destino, eso sí, después de haber llamado ya la atención del madridismo en el Real Madrid Castilla que dirige Raúl, ex compañero de su padre.

Su protagonismo se hizo especialmente grande en el triunfo merengue ante el Atlético Baleares, cuando lució virtudes en dos grandes paradas que, llamativo, su padre lejos de aplaudir (que también) las usó para reprocharle públicamente que no mantenga esa regularidad en sus virtudes. Siendo un portero con potencial para una nota media de 8-9, dice Santi Cañizares, suele moverse entre el 6 y el 7. El ex internacional le pide que se esfuerce más para hacer esas estiradas imposibles que, cuando quiere, añade, le salen con naturalidad. Recomendación profesional cargada de paternalismo exigente. Como se pide a cualquier guardameta del Real Madrid.

Verano de incógnitas

Lo demuestra que Lucas no termina de encontrar hueco en el primer equipo pese a que ya apuntaba maneras cuando ganó la Youth League en 2020. De aquel equipo pocos han logrado sostenerse en la élite y menos todavía en el Real Madrid. Claro que la especificidad del puesto de portero podría darle alguna oportunidad dentro del río revuelto en el que se ha convertido la meta merengue. El verano podría ser clave.

Courtois ya prácticamente ha dicho adiós a toda la temporada y hay curiosidad por saber cómo volverá tras su lesión en la pretemporada. Lunin tiene sobre la mesa un acuerdo de renovación y podría continuar visto que Courtois genera dudas y el club no quiere sorpresas en la meta. A partir de ahí, es donde emergen opciones para Lucas Cañizares… o no.

Porque también en el club se debate la posibilidad de retener a Kepa Arrizabalaga para el complejo escenario de un Courtoies renqueante. Esa opción podría abrirle las puertas a Lucas para buscar nuevos destinos, como hizo su padre. Elche, Mérida y Celta fueron los clubes en los que se fogueó antes de regresar al Madrid. Un camino que podría ser el de su hijo, último aspirante al trono de nuevo portero canterano del Real Madrid, ése que el madridismo anhela desde el adiós de Iker Casillas.