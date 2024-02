Raúl, por primera vez, en el alambre del Castilla

Desde que el mito del Real Madrid se hiciera con el banquillo de su filial, nunca se había visto asomado a los puestos de descenso como ahora empieza a temer. El entrenador llegó al filial en 2020 y siempre se lo señaló como un potencial candidato al primer banquillo merengue, pero no se ha dado la ocasión. Ahora, con Ancelotti renovado hasta 2026 y Xabi Alonso como entrenador muy del gusto en Madrid, la opción de que Raúl busque equipo no es descabellada.

Raúl González Blanco, entrenador del Real Madrid Castilla, el primer filal de los blancos, se encuentra por primera vez en una posición delicada desde que accedió al cargo, en 2020. Su equipo, lejos de estar buscando las posiciones altas de la clasificación, empieza a virar hacia un pozo peligroso. Por ahora las señales de alarma en Valdebebas son leves. Hay margen más que de sobra para que el equipo no se meta en problemas, pero sin tampoco dejarse llevar, visto que el rendimiento del resto de rivales de la zona baja empieza a ser el de equipos con opciones de salir del pozo.

Que ahora el Castilla se vea así es un capricho del fútbol. Porque de no ser por un gol en el último minuto de Ortuño, héroe local del Eldense, los blancos serían ahora equipo de Segunda División y los de Elda permanecerían en Primerar RFEF. Pero a Raúl le tocó probar de una medicina que su equipo, el Real Madrid, ha desplegado en muchas ocasiones. Que se lo pregunten al Atlético de Madrid y aquella Champions de Lisboa, desplomada de sus vitrinas cuando ya casi la tenían colocada gracias al gol de Sergio Ramos en el 93’. Sea como fuere, el fútbol, que diría Boskov, es fútbol… y ahora a Raúl le toca gestionar un panorama complicado.

Eterna promesa del banquillo

Esta marejada llega, además, en un momento llamativo para el que fuera máximo goleador histórico del Real Madrid hasta la irrupción de Cristiano Ronaldo. Cuando Raúl accedió a ser el entrenador del primer filial blanco, muchos lo veían como una prueba preparatoria para lo que en verdad sería dar el gran salto al primer equipo, algo que ya hizo en su momento Zidane con excelente resultado. Pero ahora esta opción empieza a alejarse.

Lo primero de todo, porque Ancelotti ha renovado hasta 2026. El entrenador italiano se quedará en la capital durante dos temporadas más y, con LaLiga ya casi debajo del brazo salvo catástrofe, todo apunta a que no sería de extrañar que pudiera seguir ese tiempo sin problema alguno. Dicho de otra forma, la dinámica ganadora del Real Madrid es suficientemente atractiva como para pensar que Ancelotti podía acabar ciclo.

Xabi Alonso, el ‘enemigo’

Una vez lo hiciera, además, estaría por ver si Raúl sería una solución factible para el largo plazo. Ahí es donde emerge la alta competencia de otros nombres y, sobre todo, de uno: Xabi Alonso. El entrenador tolosarra va camino de ganar la Bundesliga en un puñetazo histórico sobre la mesa de la competición ante el mismísimo Bayern de Múnich.

Cierto es que ahora todo apunta a que su camino podría ser el Liverpool, pero Alonso siempre ha dejado puerta abierta (al menos eso dicen las informaciones sobre su contrato con el Leverkusen) a entrenar al Real Madrid o la Real Sociedad, además de los ‘reds’. La opción de ver al ex ‘14’ blanco junto a Álvaro Arbeloa en el banquillo merengue (ha sido una vía que siempre se ha manejado con mucho peso) atrae mucho al público madridista.

En ese imaginario colectivo el tiempo juega en contra de Raúl. El ‘7’ es leyenda, pero cada vez más alejada frente a un Xabi Alonso que genera una percepción de éxito más reciente. Además, al frente del Castilla no ha conseguido enormes resultados. En lo colectivo, porque no se ha logrado el ascenso a Segunda. En lo formativo (algo que incluso dan más importancia en Valdebebas) porque de sus mimbres no ha salido ningún crack que esté rompiendo el vestuario del primer equipo. Lo más cercano ha sido Nico Paz, aunque el tinerfeño sólo ha tenido una pequeña aparición fugaz en un equipo en el que, siendo honestos, resulta complejo hacerse hueco visto el rendimiento de los mayores.

La opción de su adiós al Real Madrid

Así que parece que cada vez está más cerca el momento de que Raúl y el Real Madrid puedan separar sus caminos quién sabe si para luego acercarlos de nuevo. Por de pronto, esta temporada el Villarreal ya llamó al entrenador para sopesar su posible fichaje por el Submarino, aunque finalmente el escogido fue Pacheta, al que los resultados después echaron a los ocho partidos de Liga disputados.