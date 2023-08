Mbappé hace soñar al PSG con su primera Champions

La continuidad del delantero francés y su buen papel en los primeros partidos que de Ligue 1 jugados con los parisinos hace creer al Parque de los Príncipes. El proyecto que ha elaborado el PSG, con Luis Enrique al frente, pretende hacer del equipo un bloque sólido que brille más por el conjunto, que por sus cracks. A favor de este optimismo está la circunstancia de que será la primera campaña en la que Mbappé juegue sin otra mega estrella al lado. Él será el protagonista.

Kylian Mbappé irrumpió en El Parque de los Príncipes como a él le gusta. Transformado en estampida. Así fue su primer gol al Lens en el primer partido que jugaba ante su gente tras un verano agitado que, parece, va a acabar con el delantero jugando un año más para el París Saint-Germain. Bueno para Luis Enrique y sus muchachos. Se vio en ese tanto. Fue un gol puro Mbappé. Una acción rápida para enganchar la bola sin dejarla botar con la derecha y clavarla al fondo de la red. Su festejo fue efusivo. Enrabietado. Una comunión de euforia con la grada que le otorgó (por ahora) la absolución que se le da a los que odias, pero te ayudan a alcanzar tus sueños. El del PSG tiene forma de trofeo orejón. La continuidad de Kylian en París ayuda a que el club crea más que nunca en sus opciones de levantar su primera Champions.

En los pronósticos el PSG no es favorito. Ni de lejos. Ocupa la 5ª posición por detrás, entre otros, de Arsenal o FC Barcelona. También buena noticia para el vigente campeón de Francia. Porque en las temporadas anteriores, excepción hecha del Manchester City, el campeón no partía como el máximo favorito. Le sucedió al Real Madrid en 2022 o al Chelsea en 2021. También al Bayern en 2020 o al Liverpool en 2019. Estaban arriba, sí, pero no como el mejor colocado. Otro argumento más que sumar a la cábala.

Sin estrellas que le hagan sombra

Claro que ningún razonamiento tiene el potencial de Mbappé. El delantero vivirá en París una situación única y, a la vez, paradójica. Única porque será la primera vez que compita como máxima referencia del PSG. Cuando fichó por los capitalinos, allá por 2017, lo hizo poco después del movimiento telúrico de Neymar, que acabó marchándose a la Ligue 1 después de que se abonaran los 222 millones de euros de su cláusula. Lo nunca visto. Pero Neymar ya no está. Tampoco Messi. Así que él, Mbappé, manda.

Lo hace en un equipo que lo ha tenido apartado buena parte del verano. Ahí nace la paradoja. El PSG quería que Mbappé aceptara renovar o se marchara ya mismo ante el temor de que, en 2024, se fuera libre al Real Madrid. Hay que recordar que el contrato de Mbappé tiene una cláusula que permite al futbolista ampliar su relación un año más, hasta 2025. Y todavía queda la posibilidad de que incluso firme una renovación a más años. Todo es posible. Incluso que se marche ya mismo, aunque esta vía parece casi descartada. En los pronósticos de Betfair, que Mbappé fiche por el Real Madrid en este mismo mercado cotiza a 2.63€ por euro apostado.

Un buen bloque

Pero volvamos a lo que parece que será la realidad de una continuidad encaminada. Con Mbappé en París, el proyecto de Luis Enrique cambia y adquiere otro tono. Han querido los dueños del equipo galo intentar aparcar la idea de una conjunción de estrellas para formar un equipo de menos renombre, pero más potencial. En ese marco, Mbappé ejerce de ariete, motor de un conjunto plagado de buenos jugadores que no reniegan del trabajo.

En ataque, por ejemplo, ‘Lucho’ podría formar con el mismo Mbappé ejerciendo de ‘9’ (el dorsal que le espera en Madrid) con Dembélé y Asensio en las bandas. Los fichajes de Lucas Hernández, Kang-In Lee o Gonçalo Ramos van en esa línea. Todos son grandísimos jugadores, pero apartados del mega-star system que suponía tener juntos a los antes citados Messi o Neymar junto a Sergio Ramos. Nada que ver.

Por ahora, las sensaciones no son malas. Y eso que antes del triunfo 3-1 ante el Lens (doblete de Mbappé), Luis Enrique acumuló dos empates ante Lorient (0-0) y Toulouse (1-1). Pero Europa es diferente. La competición continental excita a un club obsesionado con alzar la Champions y empecinado en que sea él, Mbappé, quien le lleve al triunfo final. Una opción nada descabellada si el delantero sigue mostrando la versión estampida que le hizo reconquistar al Parque de los Príncipes.