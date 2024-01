Mayoral y la difícil tarea de ser el ‘9’ de España cuando vienes de un equipo modesto

El delantero ex del Real Madrid está en la pugna por el Pichichi con nombres como Morata, Bellingham o Dovbyk, cerca de romper su récord en un curso. Pero ser un excelente goleador nacional no siempre vale para ir con España. Alguno de los últimos premio Zarra no han tenido hueco en ‘La Roja’. Entre los casos más llamativos, el de Soldado en la Euro de 2012 o el de Aspas en el Mundial de 2022. También fue muy sonado el de Mista en la Euro de 2004

El fútbol es mucho más sencillo cuando en tu pecho luce el escudo del Real Madrid, del FC Barcelona o del Atlético de Madrid. También los hay que abren más puertas que otros. En España. En Europa. Facilidades en (casi) todos los sentidos que, en términos de la Selección Española, ejercen como lastre histórico para aquellos jugadores que brillan en equipos de menor pedigrí. Especialmente si son goleadores. Una ‘maldición’ que ahora sobrevuela a Borja Mayoral.

El delantero del Getafe se ha convertido en una de las referencias de LaLiga. Tiene opciones serias de Pichichi. Al final de la 21ª jornada sumaba los mismos goles que Morata (13) y sólo uno menos que Bellingham. En todo el curso acumula 15 dianas, que son sólo dos menos que su récord en la Roma. Entonces aquellos 17 goles los hizo en 45 encuentros. Ahora apenas ha necesitado 24 partidos. Sale a gol cada 122 minutos, casi a cada partido y un cuarto.

Su rendimiento ayuda a que nadie vea al Getafe en riesgo de descenso y sí en riesgo de Europa. De hecho, en las apuestas de fútbol de Betfair las cuotas le dan una probabilidad implícita de perder la categoría casi ínfima del 1,2%. Parece que, por primera vez en las últimas tres temporadas, el Geta no sufrirá en el final de curso. Buenas noticias que emergen, en parte, del trabajo de Mayoral y unos números históricos… ¿suficientes para la Selección Española?

Cuando la meritocracia no sirve

Ser goleador español y no hacerlo en un grande suele ser sinónimo de bastantes menos opciones de acudir con ‘La Roja’. Al menos en las últimas décadas. Y eso que con Luis de la Fuente la tendencia se ha modificado ligeramente. Que se lo pregunten a Joselu, que terminó la pasada temporada como máximo goleador español de Primera (16 goles, un promedio de 0,47 goles por partido) y fue llamado a filas de España aún siendo integrante de un candidato al descenso, como finalmente le sucedió al Espanyol.

Pero no siempre ha sido así. Hay bastantes ejemplos de grandes delanteros al que su origen, vinculados a clubes modestos, no les ha ayudado para hacerse un hueco en ‘La Roja’. Un caso llamativo fue el de Iago Aspas, que ha ganado cuatro premios ‘Zarra’, pero al que sus diferencias con Luis Enrique le impidieron tener hueco en la selección hasta el punto de perderse el Mundial pese a ser el máximo goleador español (17 goles) justo antes del Mundial de Qatar. Esa temporada también Raúl de Tomás se salió (17 goles) pero no entró en los planes de Lucho.

Atrás en el tiempo emergen otros casos como los de Aduriz (Athletic) o Roberto Soldado (Valencia). El primero fue trofeo Zarra en 2015 y 2016, pero no tuvo sencilla su presencia con España. Sólo acudió a la Euro de 2016 y no para ser un indiscutible. Soldado fue Zarra en 2012 igualado con Fernando Llorente (17 goles los dos) pero sólo el primero acudió a la Euro de ese año, la que supuso el cierre del ciclo glorioso de España (Euro, Mundial, Euro). En defensa de Del Bosque y aquella decisión estuvo que España acudía a aquella cita con alta dinamita en ataque (Torres, Pedro, Silva, Mata…), pero sin Villa. Aún así, Soldado no se hizo hueco. Lo obtuvo Negredo, Zarra en 2011.

El llamativo caso de Mista en 2004

Entre casos similares el caso más llamativo emergió en 2004, cuando el Valencia ganó LaLiga y la extinta Copa de la UEFA con un Miguel Ángel Ferrer (Mista) desatado en el gol. Ese curso firmó 24 en 46 partidos. Y aún así, el entonces seleccionador, Iñaki Sáez, no convocó al ariete che a la Euro de aquel año. Tampoco lo había hecho Camacho dos años antes en el Mundial de 2002. El resultado de la Euro fue una bochornosa eliminación en la fase de grupos.

Retrospectiva de la no meritocracia que Borja Mayoral espera hacer volar por los aires y estar en la Eurocopa de Alemania 2024. Algo que, por cierto, rompería una barrera de casi 18 años sin internacionales absolutos del Getafe en España. El último fue Mariano Andrés Pernía en 2007.

Contacto: