"Es el mayor arrepentimiento de mi carrera"

Filipe Luis mencionó a la esposa de Di María en un derbi sabiendo que el Fideo se vería afectado "Lo superé durante todo el juego, y él no lo hizo bien. Llegué a casa y me arrepentí tanto... Ángel, lo siento”, lamentó arrepentido el brasileño

Filipe Luís colgó las botas hace una semana al finalizar el Brasileirao 2023 y se prepara para ser entrenador. El que fuera jugador del Deportivo de La Coruña y del Atlético de Madrid, ha hecho un balance de su carrera futbolística y entre otras cosas ha compartido en redes su mayor arrepentimiento en sus 20 años como futbolista profesional.

El que fuera lateral vivió muchos duelos futbolísticos con Di María y es con el argentino con quien tuvo un episodio que ha querido aclarar en 'Charla Podcast': "Voy a abrir mi corazón acerca del mayor arrepentimiento de mi carrera. Si hay algo que me arrepiento mucho de haber hecho, y me gustaría volver en el tiempo y no hacerlo de nuevo, fue contra Ángel Di María".

El brasileño confiesa que pecó de ingenuidad cuando llegó a España: "Llegué al Atlético de Madrid e íbamos a jugar contra el Real Madrid. El Kun Agüero me dijo: "Filipe, si te acercas a él, se perderá, se irá del partido. En la primera oportunidad, háblale de su mujer".

"Di María, lo siento"

Y llegué a Di María y le dije: "Tu esposa no sé qué". Lo maldije, pronuncié el nombre de su mujer... Y ahí me miró, estaba cabizbajo, le gané todo el partido. Y él realmente no tuvo una buena actuación. Llegué a casa y me arrepentí tanto... Di María, lo siento", recuerda el de Jaraguá do Sul.

A pesar de la provocación el Real Madrid de Di María ganó 2-0 al Atlético de Madrid de Filipe Luís con goles de Carvalho y Özil en un derbi madrileño disputado en noviembre de 2010.