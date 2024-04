El equipo que más penaltis comete en la Premier

El Everton ha encajado más penaltis que cualquier otro equipo de la Premier League esta temporada (7), aunque sigue siendo el único equipo que aún no ha marcado uno.

Los más recientes, el 9 de marzo cuando dos penaltis en la primera mitad de Bruno Fernandes y Marcus Rashford aseguraron el triunfo del Manchester United por 2-0 contra Everton. Bruno se convirtió en el líder anotador desde los 11 pasos del United cuando metió el gol al minuto 12, después de que Alejandro Garnacho provocó el penal. En el 36’, el argentino fue derribado de nueva cuenta en el área y Rashford no falló para poner el 2-0.

Más polémico fue el que el pasado mes de diciembre se cobró el árbitro en el Manchester City-Everton y que motivó que el director técnico del Everton, Sean Dyche, no podía entender la decisión de darle al Manchester City un penal en la segunda: "No tengo idea del penal", dijo Dyche después de que su equipo perdiera por 3-1 a pesar de tomar la delantera contra el recién campeón del mundo: "No creo que nadie lo sepa".

Dyche reveló que los dirigentes de la Premier League estaban de acuerdo con la evaluación condenatoria de Ceferin sobre la ley del balonmano: "Tuvimos una llamada de Zoom hace un par de meses", afirmó el técnico del Everton, "todos los entrenadores dijeron que es una farsa y no sabemos por qué están imponiendo penales".