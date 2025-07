¿Tiene Koeman más crédito tras perder su tercer Clásico consecutivo?

Pocos entrenadores en la historia del Barça han sobrevivido a tres derrotas consecutivas en el Clásico. El técnico holandés cayó por 1-2 en el duelo contra el Real Madrid en el Camp Nou y esa losa se unió a dos derrotas la pasada campaña frente al eterno rival. El balance de Ronald Koeman contra los blancos como técnico azulgrana es desolador: dos goles a favor, siete en contra y tres derrotas. No es de extrañar que la afición azulgrana pidiese la cabeza de su entrenador a la salida del partido con unas imágenes lamentables rodeando y aporreando el coche del jugador en su día dio su primera Copa de Europa al Barça.

Es cierto que los motivos de peso se amontonan en la mesa de un Joan Laporta que ya podría ejecutar el botón de 'eject' tras un Clásico para olvidar. El Barça no fue el Barça cometiendo más faltas que su rival, consiguiendo solamente un 52% de posesión y apenas inquietando la puerta de Courtois. El efecto Ansu Fati se está diluyendo tras un regreso prometedor, Memphis Depay no es el goleador que habían prometido y Dest es un desastre en todas las posiciones que le prueban.

Koeman, también hay que ser realistas, no tiene mucho más en el armario y encima enfada a la gente con su insistencia en Luuk de Jong, un jugador con ADN del Athletic de Bilbao o de algún equipo nórdico, pero nunca culé. El técnico sabe que su puesto estará más o menos seguro hasta que Laporta reúna los 13 millones de euros que cuesta su finiquito o hasta que encuentre un entrenador que le convenza. Porque Xavi Hernández, el favorito, no termina de atraer a un presidente que no quiere sucumbir a la presión popular. Se ha hablado de un Pirlo que puede tener buen gusto por el fútbol culé o incluso del innovador Marcelo Gallardo. En esas aguas se mueve un Laporta que tampoco quiere tirar la casa por la ventana.

El técnico holandés, en su defensa, puede ponerse la medalla de haber sacado partido a jóvenes talentos como Pedri, Nico, Araujo o Gavi, pero tampoco es menos cierto que ha sacrificado en muchas ocasiones un estilo de juego que hizo al Barça diferente al resto. Contra el Madrid, los culés no salieron ni con cinco defensas ni a verlas venir pero quedó claro que no hay mucha más cera de la que arde. El Barça está noveno en la clasificación fuera de puestos europeos y vislumbra a rivales directos como los blancos o el Sevilla a cinco puntos. Puede que la Champions sea el último cartucho para sobrevivir para Koeman, aunque nadie puede decir que no ha dado suficientes motivos a Laporta para que le despida después de encajar esta temporada derrotas contra Bayern, Atlético, Benfica y Real Madrid.