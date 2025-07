Cristiano Ronaldo golea a Messi: 4-0

El aterrizaje de Cristiano Ronaldo en Mánchester está siendo mejor que el de Leo Messi en París. Lo dicen los números. Cristiano le hizo dos goles al Newcastle United, uno al Young Boys y otro al West Ham United este fin de semana. Cuatro tantos en total para el portugués, al que además le birlaron dos penaltis bastante claros contra el United y uno dudoso contra el Young Boys.

Su llegada a Mánchester está siendo tal éxito que ya es el favorito a llevarse la Bota de Oro de la Premier League. Cristiano está a cuota [3.0], seguido por Romelu Lukaku, que no marcó este finde, a [3.3].

La situación del luso contrasta con la de un Messi que tras tres partidos en París aún no ha visto puerta. Debutó contra el Reims, jugando casi media hora, y no marcó. Fue titular contra el Brujas y no vio puerta. Y este domingo también fue titular contra el Lyon y se fue sin marcar y sorprendido cuando Mauricio Pochettino le sustituyó en el minuto 76 y con el partido empatado. Los goles llegarán, pero lo cierto es que Messi hasta el momento no ha cumplido con las expectativas. La próxima oportunidad para que se estrene será este miércoles, ya que la Ligue 1 tiene jornada entre semana.

Será contra el Metz, fuera de casa, y la cuota de que Messi marque ronda los mismos números que en el resto de partidos, por lo que la sequía no está bajando la confianza del mercado. Un tanto de Messi en cualquier momento está a [1.4], mientras que el doblete se va hasta [3.0] y el hat-trick a [7.5].

El mismo día, Cristiano se enfrentará al West Ham United en la Copa de la Liga, aunque, teniendo en cuenta el amplio banquillo del United, es posible que el portugués descanse. Jugó todos los minutos contra el Newcastle, 70 contra el Young Boys y completó el partido de este domingo, por lo que es plausible que Ole Gunnar Solskjaer no le saque de inicio.

Aun así, el mercado confía menos en Cristiano que en Messi, también por el rival, y su gol en cualquier momento está a [1.83], el doblete a [4.5] y el hat trick a [17.0].